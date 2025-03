Los oleirenses reclaman mayor celeridad en la concesión de licencias urbanísticas

Los vecinos de Oleiros reclaman al Gobierno local mayor celeridad en el proceso de concesión de licencias urbanísticas. Esta es una de las conclusiones de la encuesta que se realizó en febrero para pulsar el grado de satisfacción de los residentes con la gestión municipal. Fue ayer el propio alcalde, Ángel García Seoane, el que hizo un análisis pormenorizado de un sondeo en el que participaron casi tres mil personas.



Y lo hizo para admitir que para realizar una obra menor en el municipio se ha pasado de esperar por un permiso cuatro meses a siete. Achaca esta demora a la falta de personal especializado en urbanismo por bajas, traslados y jubilaciones y al incremento en la solicitud de licencias.



Resultados



El regidor, respecto a los resultados de la encuesta, señala que los servicios públicos reciben una elevada puntuación, con una valoración media de 7,5 puntos respecto a diez.



“Na parte baixa de este segmento aparece a área que require de maior control municipal: o urbanismo. Mentres no rango máis valorado figuran servizos moi específicos do municipio, como as escolas artísticas ou as casas de préstamo para festas”, dijo García Seoane, al tiempo que señala que la gestión del Ayuntamiento recibe un notable, destacando la atención del personal laboral.



La valoración de los vecinos, en lo tocante a la gestión del Gobierno local, recibe casi un notable mientras que la del alcalde baja hasta un bien alto.



“A valoración que facemos da enquisa é moi boa. Primeiro pola elevada participación e polos milleiros de comentarios que recibimos, críticas sanas na súa inmensa maioría que imos ter en conta e que iremos atendendo durante os próximos meses, porque sería imposible facelo todo xunto”, apostilló.