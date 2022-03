Las obras de Solymar provocarán cortes de agua desde hoy en Perillo

Las obras de Solymar provocarán cortes de agua en los próximos días en Perillo, según informó el Ayuntamiento de Oleiros ayer. Así, esta misma medianoche se procederá a clausurar el suministro de agua potable en diversas calles de la localidad.





Entre las 00.00 y las 04.00 horas de mañana se verán afectados los números del 300 al 330 de la avenida de As Mariñas, del 1 al 17 de la Rúa do Areal y la totalidad de las calles As Ondas y A Revolta, señalaron fuentes municipales.





La causa de estos cortes es la realización de unas pruebas de presión de las nuevas tuberías instaladas con motivo de las obras del túnel de Solymar. Por el momento no se conoce si en esta semana se sufrirán más cambios en el abastecimiento de agua.





Asamblea informativa

Por otra parte, el Ayuntamiento oleirense citará a una asamblea informativa a todos los vecinos “que van sufrir cortes nos accesos aos seus garaxes ante o inicio das escavacións” en Perillo.





La cita será el lunes, día 7, a las 19.30 horas en el auditorio de A Fábrica. El alcalde, Ángel García Seoane, señaló que se notificará la convocatoria a los afectados “que teñen acceso aos seus garaxes pola marxe dereita da avenida das Mariñas dirección A Coruña”.





Así lo acordó el mandatario municipal con los responsables de Transportes y Movilidad y de la empresa que realiza la obra, que se comprometieron a no cortar ninguna entrada hasta que se celebre el encuentro, pues será allí donde se informe a los residentes de los “prazos previstos para os cortes, así como da alternativa que terán para estacionar os seus vehículos mentres non poidan entrar aos seus garaxes”, expuso García Seoane.







Las obras avanzarán de veinte en veinte metros, desde este mes hasta junio, por lo que no afectarán a todos los vecinos de manera simultánea. En este sentido, “os garaxes da marxe esquerda da avenida das Mariñas dirección A Coruña, non se cortarán nesta primeira fase”, por lo que a esos vecinos se les convocará a una segunda asamblea informativa, que se celebrará antes del inicio da segunda fase, “que previsiblemente comezará no mes de xullo”, aclaró el alcalde.





El Ministerio de Transportes anunció hace unos días que esta nueva etapa de las obras requiere la presencia de maquinaria y medios auxiliares especiales.