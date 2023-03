Las obras de excavación del túnel de Solymar comenzarán el martes

Las obras de excavación del túnel del cruce de Solymar, en el núcleo oleirense de Perillo, comenzarán el próximo martes, día 7, según indicó el alcalde, Ángel García Seoane.



“O próximo martes comezan as obras de excavación do túnel. Remataron os traballos de pilotaxe dos edificios no tramo de Rialeda ata o edificio alto de Beiramar. E serán de importancia porque está previsto excavar oito metros”, dijo el regidor en su habitual intervención radiofónica de los jueves en la emisora local.

Glorieta



García Seoane también adelantó que el Ministerio de Transportes tiene previsto desviar el tráfico pesado hacia la autopista AP-9 y Costa da Tapia, en el núcleo cambrés de O Temple.



“Os camións xa non poderán circular en Perillo pola N-VI porque os dous carriles que quedan son moi estreitos e poderían provocar moitos problemas”, añadió el regidor, al tiempo que confirmaba que el proyecto previsto para el cruce de Solymar, que incluye la construcción de una glorieta, estará finalizado en septiembre.



Son embargo, el alcalde no hizo referencia alguna a si el Gobierno central acepta las actuaciones que solicitó el Ayuntamiento para mejorar el entorno de Solymar.



Cabe recordar que en el pasado pleno se aprobó una moción en la que se pedía la Ministerio de Transportes la reurbanización completa de la calles As Garridas; la construcción de una pasarela peatonal entre las plazas de los Areeiros y Agramar, la creación de un acceso directo para los garajes de la plaza Agramar y evitar así la circulación hasta el puente de A Pasaxe; la renovación de las sendas peatonales en la calle de O Areal y la pavimentación del estacionamiento; la creación de un vial de conexión con la calle Revolta y la renovación de todas las marquesinas de bus.



Primera piedra en 2012



La primera piedra de la obra de construcción del túnel y de la glorieta se colocó en diciembre de 2021 y fue en presencia del anterior delegado del Gobierno en Galicia y exalcalde de A Coruña, Javier Losada.



La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de más de nueve millones de euros, se centra en la sustitución de la actual intersección de las carreteras AC-12 (antigua N-VI) y AC-174 por un nuevo enlace con glorieta superior, donde el tronco principal de la vía discurrirá soterrado entre muros pantalla ejecutados con pilotes, mejorando así la fluidez y seguridad vial del tramo.



Se trata de una obra largamente demandada por los vecinos de Perillo al Gobierno debido a la peligrosidad del cruce, que tiene una gran densidad de tráfico.