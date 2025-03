Lorenzana visita el Boutique Hotel Noa de Santa Cruz, “un bó exemplo do contract galego”

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó el Boutique Hotel Noa en Santa Cruz de Oleiros, donde destacó “a calidade, competitividade e transversalidade do contract en Galicia”.

Un sector que apuesta por la innovación y la sostenibilidad, con más de un centenar de empresas en la comunidad y presencia en 100 países.

Para Lorenzana, el Noa “é un bo exemplo das cualidades do contract galego", que "amosa as últimas tendencias do sector en sustentabilidade, eficiencia enerxética, ecodeseño, ecoinnovación ou novos materiais".