El Gobierno no licitará la obra de ampliación de A Pasaxe hasta que acaben las de Solymar

El Gobierno, de Pedro Sánchez, no licitará la obra de ampliación del puente del Pasaje, al menos, hasta que finalicen las que se están llevando a cabo en el cruce de Solymar, en el núcleo oleirense de Perillo.



Eso al menos es lo que asegura el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que ayer mantuvo un encuentro con el delegado del Gobierno, José Manuel Miñones.



El regidor, en su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope, indicó que solicitó la reunión con el representante gubernamental para interesarse por un proyecto que, según él, se lleva hablando más de una década.



“Llevamos más de quince años hablando de la ampliación del puente y la reunión era para que nos comentarán en que situación se encuentra la redacción del proyecto que sabíamos que se está elaborando”, dijo el responsable municipal.



García Seoane adelantó que la iniciativa prevista contará con modificaciones muy importantes y trascendentes porque afecta tanto a la cabecera coruñesa como a la oleirense.



El proyecto de ampliación, por otra parte, obliga al Ayuntamiento de Oleiros a mantener paralizadas diversas obras en infraestructuras como, por ejemplo, la apertura de nuevas calles.



“Por este motivo, se nos ha garantizado que se nos facilitará un informe sobre el estado de redacción de la iniciativa. Aunque, también, se nos aseguró que aunque el proyecto estuviese redactado no se licitaría, en ningún caso, antes de que finalicen las obras de Solymar”, prosiguió García Seoane, que considera aceptable esa decisión porque sería bastante perjudicial para el tráfico rodado la presencia de dos obras tan aparatosas en un ámbito tan reducido.



Quejas por la falta de ayudas



El alcalde también aprovechó el encuentro mantenido con Pose para quejarse por la falta de ayudas de las administraciones, en general, y del Gobierno, en particular, para llevar a cabo la obra de construcción de la senda peatonal que enlazará las parroquias de Iñás y Nós, a ambos márgenes el río San Pedro.



Seoane insistió en el hecho de que la infraestructura, que supone una inversión cercana a los tres millones de euros y que se iniciará en breve, beneficia no solo a los vecinos de Oleiros, si no también a los del resto del área metropolitana, porque los peatones no pueden transitar por la carretera nacional N-VI y sí lo podrán hacer por la futura senda.



Una senda que dispondrá de bancos, papeleras de madera y paneles informativos, ademas de fuentes y cubrecontenedores de madera para respetar el entorno natural.