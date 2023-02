El Entroido ‘resucita’ el espíritu político del alcalde de Oleiros

Martirio habrá pero Ángel García Seoane aseguró ayer, en la Festa do Entroido que se celebró en Santa Cruz, que no va a ser el de su persona.



Es más, caracterizado cual Nazareno camino del Gólgota, anunció un éxito electoral absoluto de Alternativa dos Veciños en los comicios municipales de mayo.



“As margaritas van florecer en maio que vai ser a hostia. Van estar os campos todos inundados de margaritas a montos. Coidade as margaritas porque mentres as haxa haberá políticas distintas”, dijo el regidor, tras aclarar que su periplo por el pabellón Arsenio Iglesias con una cruz, no de madera de castaño, precisamente, es para dar visibilidad a la ‘penitencia’ a la que le quiere someter desde todo tipo de colectivos.



“Veño coa cruz que me queren poñer o lombo os sinvergonzas todos de este país. Nunca poideron eliminarme e non van poder facelo agora”, añadió el mandatario local oleirense, al tiempo que declaraba que se encuentra pletórico de salud, de moral y con mucha ‘gana de guerra’.



Cambio de idea



García Seoane admitió que estuvo a punto de faltar a su cita anual con el Entroido. Su probable imputación y posterior paso por los tribunales por el caso ‘Casa Carnicero’ casi le hace desfallecer.



“Pero tiven unha visión, como dixo alguén por aí, e dinme conta que se non me disfrazaba dáballes a razón os que me queren fundir”, apostilló.