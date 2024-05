El bus oleirense que enlaza Lorbé y O Burgo dejará de operar en junio

El autobús que el Ayuntamiento de Oleiros implantó hace más de dos décadas para que los vecinos de la zona norte del municipio (Dexo, Maianca y Serantes) pudiesen desplazarse con facilidad hasta los núcleos urbanos más próximos a la ciudad de A Coruña como Santa Cristina; O Graxal, en Cambre, y O Burgo, en Culleredo, dejará de operar el próximo mes de junio. Fue el propio alcalde, Ángel García Seoane, el que lo anunció esta semana en declaraciones a la emisora Radio Oleiros. La medida la justifica alegando que actualmente el bus tan solo lo utilizan unas veinte personas al día y eso teniendo en cuenta que, desde las 07.00 hasta las 21.00, parte cada hora desde Lorbé hacia O Burgo, mientras que el recorrido a la inversa lo realiza entre las 08.00 y las 22.00.



“O servizo non está dando resultado. Eso ocasiona un gasto de 80.000 euros o ano polo que se vai suspender a línea”, dijo el regidor, al tiempo que indicó que el Gobierno local está valorando la posibilidad de plantear a la concesionaria del servicio que diseñe itinerarios alternativos que permitan a los vecinos de las parroquias mencionadas anteriormente desplazarse a instalaciones públicas como la casa consistorial, bibliotecas, auditorios o pabellones deportivos.



Cabe recordar que a principios de semana se anunció que el autobús iba a dejar de operar, aunque en ese momento no se establecía una fecha para poner punto y final al servicio. A través de un comunicado, el Gobierno local señalaba que, a partir de ahora, el autobús verá reformado su recorrido para adaptarse mejor a las necesidades vecinales.



“Segundo as primeiras conclusións dun estudo que se están realizando, o bus deixará de achegarse á localidade do Burgo e centrará o seu servizo naqueles puntos do municipio oleirense que peores frecuencias dispoñen polo deficitario servicio que se presta desde a Xunta”, añadían, al tiempo que aclaraban que la pretensión es conectar de la mejor manera posibles los lugares con frecuencias escasas o sin servicio con las zonas del municipio en las que más se concentre la demanda de desplazamientos.



Consulta a las asociaciones



Así, el Ayuntamiento tiene previsto ponerse en contacto con las distintas asociaciones y entidades vecinales para conocer sus necesidades.



Una vez elaborado el nuevo itinerario se hará público y difundido a través de todas las plataformas informativas municipales. También se colocará en marquesinas y paradas.