Alfaroleiros entra en una nueva era tras cerrar treinta años de éxitos

Alfaroleiros cerró treinta años de éxito, con más de una veintena de artesanos y cientos de visitantes en Santa Cruz. La muestra oleirense inicia una nueva era con del reto de conseguir su declaración como Fiesta de Interés Turístico de Galicia.



El Ayuntamiento de Oleiros destacó el importante volumen de ventas anotado en estos cinco días, por lo que todo apunta que los expositores cumplieron el encargo del alcalde de “levar os petos cheos e os furgóns baleiros”, expresó en el acto de inauguración Ángel García Seoane.



Una edición más, el evento marcó el ritmo de este inicio de agosto no en el parque Luis Seoane. Una cita “orixinal e auténtica” que comenzó el miércoles con cientos de artículos y se cerró cinco días después con la mercancía claramente mermada, con energías renovadas por parte de los alfareros y creaciones codiciadas durante meses en las casas de los clientes que, como cada año, se acercaron con curiosidad hasta Santa Cruz, con las ideas claras o con el ánimo de encontrar alguna maravilla entre “produtos de múltiples tamaños, prezos e funcións, desde as máis operativas na cociña de hoxe, como viratortillas, ensaladeiras, cuncas, tazas ou xerras, ate as máis decorativas, pasando por pezas realmente suntuosas, outras máis creativas e outras xenuinamente primitivas, que se adquirían por puro coleccionismo”, detallaron desde Oleiros.



En cuanto al número de elementos vendidos, los organizadores señalaron que es imposible dar una cifra pero “sen dúbida, cóntanse por milleiros, o que supón para o sector artesán un importante activo económico, toda vez que acoden a Santa Cruz por convite do Concello de Oleiros”.



Alfaroleiros nació hace treinta años con la determinación de “contribuir ao mantemento dos obradoiros tradicionais do barro nunha época en que o desenvolvemento doutros materiais relegounos de seren protagonistas a convertírense en residuais nos fogares de todo o país” y, transcurridos estos tres decenios, sigue cumpliendo su función socieconómica y turística al volver a convertir el municipio en atractivo para los amantes de a artesanía, pero también de la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones que anualmente se celebran en el entorno de A Coruña.



La oleirense es una de las muestras más importantes de cuantas se celebran en España de este tipo, ya que en ella los artesanos venden directamente al público que se acerca a conocer sus artículos, expuestos sobre el césped del parque Luis Seoane.



La Feira de Artesanía Alfaroleiros se completa siempre con otras actividades, desde los eventos musicales del escenario de la plaza de Esther Pita hasta los que se desarrollaron en el mismo espacio de la muestra, como las exhibiciones de alfarería o su maridaje con la gastronomía, de las que se ocuparon los alumnos de los talleres de barro, que también resultaron un éxito este 2024. En definitiva, “unha feira que pecha coa vista posta na cuarta década que se iniciará en 2025”.