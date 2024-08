El alcalde de Oleiros reclama que se desautoricen nuevas manifestaciones en el puente de A Pasaxe

“Xa basta, xa está ben. Por tanto a Delegación do Goberno ten que deixar de firmar autorizacións alegremente e buscarlle unha solución ao problema. Os mariscadores son setenta pero os condutores que cruzan a diario pola ponte de A Pasaxe son milleiros”, se quejaba el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por las manifestaciones que desde hace meses llevan a cabo los profesionales del marisqueo de la ría de O Burgo para reclamar que las administraciones públicas satisfagan sus demandas.



“Creo que a democracia e os dereitos dos seres humanos tamén teñen límites ante os dos demais cidadáns. E cortar o tráfico na Pasaxe para reivindicar certos intereses, que lles son negados polas administracións, non debería permitirse baixo o meu punto de vista personal e tamén como alcalde”, insistía el regidor, durante su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope.



García Seoane asegura que los cortes de tráfico (para hoy, a las 12.10 horas, hay convocada otra protesta) suponen múltiples problemas para los automovilistas, ya que la mayoría se desplazan por motivos laborales o de estudio y se ven obligados a justificar los retrasos o tardanzas.



“Eu non nego o dereito dos traballadores á folga pero non poden estar todo o ano impedindo o desplazamento dos condutores. Porque encima non serve para nada”, apostilla el alcalde.



Situación “asfixiante”



La última movilización de los mariscadores, con el correspondiente corte de tráfico en el puente, se produjo el pasado martes, día 6. Los participantes, nuevamente, volvieron a reclamar ayudas mientras no puedan faenar por el dragado y hasta que la cría alcance la talla legal permitida para su recogida.



“Seguimos a la espera de que el Gobierno central y la Xunta lleguen a un acuerdo”, indicaba el portavoz del colectivo, Manuel Baldomir, que explicó que la Cofradía de Pescadores fijó una nueva mesa de negociación para el próximo lunes, día 19, con convocatoria tanto a representantes del Gobierno como de la Consellería do Mar.



Además, dijo que por parte de Madrid “se adeuda” a los mariscadores las subvenciones correspondientes a los meses de enero a abril. “La situación sigue siendo dura dado que no hay ningún tipo de ingreso. Es imposible aguantar tanto tiempo haciendo pagos de Seguridad Social y otros, la gente está muy asfixiada económicamente y psicológicamente y sin ver salida laboral”, apostilló el representante.