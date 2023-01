El alcalde de Oleiros se queja de que el colegio de Nós ya está saturado de alumnos

No han pasado ni ocho años desde su inauguración y el colegio Juana de Vega de Nós ya está repleto de estudiantes. Eso es lo que dice y de lo que se queja el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.



“Cando se inaugurou (en 2015) tiña 115 alumnos pero de repente está cheo, pero non con rapaces de Oleiros se non de Sada, Culleredo, Cambre. Nos non podemos facer instalacións para despois enchelas con nenos de outros municipios. A Xunta ten que facer colexios nos concellos que o necesitan”, dice el regidor, que lamenta que en menos de una década el centro educativo haya pasado de acoger poco más de cien alumnos a cuatrocientos.

Problemática

De esta problemática García Seoane responsabiliza a la Xunta pero también a los gobiernos locales de los ayuntamientos anteriormente mencionados.



“Porqué a Consellería de Educación non fai colexios? Pois, porque os concellos non lle ceden terreos. E como non hai colexios, saturan os de Oleiros. Agora encontrámonos que a aula que habería que dedicar a biblioteca pasa a ser de estudio e o final non hai espazos para outras actividades”, añade el regidor.



El alcalde, que ya ha recibido quejas por esta situación, rechaza cualquier responsabilidad porque, según él, el Ayuntamiento carece de competencias en materia educativa cree que la solución pasa porque toda la comunidad educativa (Ampas y profesorado) haga un frente común y reclame la construcción de nuevos centros educativos pero en los municipios correspondientes.



Características

El colegio Juana de Vega se inauguró en septiembre de 2015 y en ese momento estaban matriculados 115 niños, aunque su capacidad era para 400.



Las instalaciones cuentan con dieciocho unidades: seis aulas de Infantil y doce de Primaria (cuatro de ellas para cada uno de los ciclos, como son primero, segundo y tercero).



Este centro educativo oleirense también incluye cuatro aulas de apoyo educativo, una de informática, una polivalente, además de biblioteca, gimnasio, vestuarios, aseos, sala de recursos y un comedor, junto con una zona administrativa y de diversos servicios comunes.