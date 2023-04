El alcalde de Oleiros afirma que la falta de plazas de guardería solo afecta a centros privados

Veinticuatro horas ha tardado el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en terciar en la polémica surgida por la escasez de plazas de guardería en el municipio. Y lo ha hecho para asegurar que la problemática surgida a raíz de la imagen de decenas de padres haciendo cola al raso, de madrugada, para lograr una plaza en la escuela infantil Abelliñas afecta solo y exclusivamente a los centros privados.



“Nas escolas públicas ábrese as oito e media da mañán e as cinco da tarde hai que recoller os rapaces. Parece ser que nas privadas poden estar ata as oito. E é así que votan de conta de que canto máis tempo estean na escola menos están na casa. Non é un problema do Concello de Oleiros é dos pais que queren ter máis tempo os nenos nas guarderías”, dijo el regidor que recordó que el Ayuntamiento dispone de cuatro centros conveniados con la Xunta.



Además, aprovechó su habitual intervención radiofónica en la emisora local de la Cadena Ser para asegurar que Oleiros fue pionero a la hora de implantar un servicio de cuidado de niños.



“Cando ninguén tiña escolas infantiles en Galicia, Oleiros xa as tiña de cero a tres anos. Son catro escolas con 304 plazas que tempo despois se puxeron a disposición da Xunta”, indicó.



El regidor insiste en que el germen del problema se encuentra en que, una vez que el Gobierno autonómico determinó la gratuidad universal del servicio de guarderías, los padres optan en lo posible por los centros de carácter privado.