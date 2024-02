Pues eso, que ¡viva el lunes! Para aquellos que tiene la dicha de hacer puente podrán prolongar las fiestas carnavalescas del fin de semana, aunque es un inicio de semana más llevadero, mañana festivo, así que el día lo llevarán mejor. A disfrutar del Antroido todo lo que se pueda y más.

Quien no tiene descanso es la actualidad que nos importa, esa que nos toca de cerca. Hoy abrimos portada con un tema que no deja ser noticiable, los desahucios. Se redujeron a más de la mitad desde 2019, pero la verdad es que en el partido Judicial de A Coruña todavía se producen dos al día, que es una cifra todavía lamentable. También lo es la muerte de una mujer arrollada por un tren a la altura de As Xubias a primera hora de la mañana de ayer domingo.

Entre las noticias agradables se sigue saboreando la buena racha -o piña- como quieran llamarlo del Deportivo, en la victoria del Liceo y la no menos importante del Leyma Basquet Coruña ante el Burgos. Vamos, que deportivamente los equipos herculinos muestran músculo.

En cuanto a las elecciones autonómicas, nuestro periódico hoy ha sido un referente informativos para la televisión y la radio por la publicación del sondeo y el estado de opinión desarrollado minuciosamente en nuestras páginas. También para los políticos, que todos hicieron referencia a las mismas. Curioso, ayer sí se pusieron de acuerdo en algo: la importancia de que el próximo domingo Galicia acuda a votar. Eso es democracia sana.

Los dicho, que su ejemplar de hoy de El Ideal Gallego llega nutrido en información de máximo interés y, por cierto, los amantes del mundo del motor contarán con su suplemento habitual.

Así seguimos, creciendo, día a día. Es lo que que tiene tener el ADN coruñés. Que disfruten del lunes. Mejor dicho, de la fiesta de carnavales.