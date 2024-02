Último día

¡Es viernes! Un día muy especial para los candidatos a presidir la Xunta de Galicia. Todos, absolutamente todos los partidos, dispararán hoy en su campaña de cierre el último cartucho para convencer, si es que los hay, a los últimos indecisos. Así que todavía mañana verán en su periódico declaraciones, promesas y otras cosas de esas que manejan los políticos, pero el sábado ya no se podrá pedir el voto. Sin embargo, las redes sociales echarán humo porque ahí sí que es complicado poner freno. De hecho, no lo hay. Ya saben, el libre albedrío. Pedro Sánchez acompañó a Besteiro en Ágora en un mitin donde los socialistas derrocharon mucha energía y hasta pasión. Se motivaron.



Hoy cierra en Alfonso Rueda la ronda de entrevistas que hemos publicado esta semana a los candidatos con representación en el Parlamento de Galicia. El presidente en funciones nos cuenta que "No merecería la pena perder tiempo y salud si no estuviera convencido de todo lo que digo. Yo me debo a los gallegos, a los que me voten y a los que no. A nadie más". Así de contundente se mostró el líder del Partido Popular.

Pero la actualidad no se queda en la política. En lo más cercano, lo que nos toca de cerca, es que las obras de humanización del Paseo Marítimo en la zona entre el dique hasta la hípica sigue acumulando meses de retraso en el plazo previsto y va camino del medio año. Mientras tanto, una marcha del sector agrícola en la mañana de ayer provocó un colapso tremendo en la circulación en la avenida de Alfonso Molina. Y en el Materno Infantil se celebró un emotivo acto para conmemorar el Día Mundial del Cáncer Infantil, donde los pequeños pidieron más visibilidad. Pues hay que estar de acuerdo, los peques siempre dicen la verdad.

En su ejemplar de hoy encontrarán, además, toda la actualidad del Leyma Basquet Coruña y del Deportivo, que este fin de semana se juegan mucho. Ilusión a raudales en ambos equipos por los buenos resultados que han cosechado.

Disfruten del viernes y de su periódico