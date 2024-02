"Queremos igualdad entre todas las comunidades de España y por lo tanto también para Galicia, nada de privilegiar a unos para perjudicar a los demás. Queremos entendimiento, responsabilidad, sentido común. Y queremos, nada más y nada menos, que Sánchez, los nacionalistas y el independentismo lo entienda: queremos dignidad para Galicia y es lo que vamos a defender por encima de todo", así sacó pecho Alfonso Rueda el día después de haber conseguido la mayoría absoluta. El presidente en funciones de la Xunta abre así una nueva etapa política para los populares, mientras la oposición busca justificaciones y todos, incluido el PSdeG, asumen como afrontar esta derrota en las elecciones autonómicas y miran ya a 2028.

En sus páginas de hoy encontrarán las votaciones en en las mesas electorales de A Coruña y también que la alcaldesa Inés Rey declaró que el resultado socialista "fue malo, sin paliativos", dejando muy claro que apoya sin fisuras a Besteiro; También recogemos las quejas de los comerciante de la zona de San Agustín, que denuncian que les afecta a sus negocios que las escaleras mecánicas de la zona no funcionen, los mariscadores de la la ría de O Burgo advierten de que no tienen intención sembrar hasta que no reciban las ayudas prometidas; que sepan que los puntos de okupación vigilados por la Policía Local se consolidaron en los últimos tiempos; El Ayuntamiento reparte las huertas urbanas, cuya lista de espera asciende ya a 62 personas.

Un apunte del Deportivo, decir que Lucas Pérez ya se encuentra en el top 20 de goleadores de todos los tiempos del equipo blanquiazul. El futbolista coruñés vuelve a vivir un momento muy dulce.

Por su puesto, que en su edición de papel encontrarán más información local y de la que más les interesa. A través de nuestra web y redes sociales les tendremos puntualmente informados.

Disfruten del martes y de su periódico