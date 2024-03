¡Alerta! No pasada nada

Que no cunda el pánico. La Policía alerta de que están cambiando los tipos de delitos en A Coruña, y que la delincuencia común pasa de robos en vehículos o descuidos con los objetos personales: bolsos, ordenadores, móviles, etc. a robo: a los atracos callejeros, alguno de ellos a mano armada. Suficiente para que las autoridades competentes se pongan las pilas y pongan todas las herramientas necesarias a los agentes para hacer una ciudad más segura y erradicar este tipo de delitos, cuyo aumento es espectacular. Esperemos que los políticos de turno, sobre todos los municipales, no salgan a la palestra diciendo que son cosas de chavalada y fechorías puntuales, porque esto es serio. Tanto como para recordar que el año 2023 se cerró con la noticia de Yoel Quispe, el joven apuñalado mortalmente en A Coruña la madrugada del domingo, día de Nochebuena. Su familia está ahora reclamando justicia. La seguridad ciudadana es algo muy serio y al que no se le deberían poner paños calientes por parte de los responsables políticos.



Dicho lo cual, el ejemplar de su periódico también llega cargado de informaciones de interés local. Por ejemplo, que sepan que la parada de taxis de la estación de tren vuelve a cambiar de ubicación. Vamos, que se pasan a la acera de enfrente (con perdón); también que se cumple un año desde que Repsol opera en el Puerto Exterior, lo que supuso que A Coruña quedó liberada de descargas de crudo en los últimos 365 días. La verdad que el paisaje del puerto coruñés poco a poco va mudando por la falta de tránsito de los grandes buques.

Los que utilizan el aeropuerto de Alvedro pueden comprobar con frecuencia que los ‘fingers’ llevan dos décadas en funcionamiento y funcionan correctamente. Lo que ocurre es que mantenerlos supone un coste elevado, así que se espera que salga una nueva licitación para poder renovarlos por otros con nuevas tecnologías. Vaya susto con la caída de parte de una fachada de una casa deshabitada en la calle Fonte de Elviña, y lo mismo ocurrió con el derrumbe también del frontal de una casa en la calle Santiago, de Betanzos. Mucho tuvieron que ver en ambos casos las trombas de agua caídas en los últimos días.

Y que les voy decir del acontecimiento del día de hoy en A Coruña: El Deportivo puede ponerse primero, si se impone al CD Lugo (19.00 horas), aprovechándose de la derrota de la SD Ponferradina, ganar por primera vez a los lucenses en Riazor y sumar su séptimo triunfo seguido. Casi nada. Aquí sí que hay que hacer 'piña'. Ya saben.

Feliz domingo