A todo gas por Vío

Para desgracia de los vecinos de la zona, A Coruña tiene su propia versión de la película 'Too fast too furious', con decenas de aficionados a pisar el acelerador que cada fin de semana participan en carreras ilegales por el polígono de Vío, jaleados por no pocos espectadores. Hasta ahora, que el Ayuntamiento ha encontrado la forma de atajar el problema: prohibir la circulación entre el viernes y el domingo a todo vehículo no autorizado. Gracias a esta medida, que entró en vigor esta misma semana, la Policía ha sancionado a cerca de un centenar de personas. Los residentes en el entorno respiran aliviados y esperanzados.

¡Buenos días, madrugadores!

La actividad coruñesa va de las celebraciones a la política que, por momentos, se combinan. Los partidos se preparan para las elecciones municipales y Marea Atlántica, fiel a su habitual puesta en escena, organizó un acto con el pasado, el presente y el futuro de la formación para presentar su candidatura. El mensaje, en boca del exalcalde Xulio Ferreiro, que la Marea es más necesaria ahora que en 2014. También tenía mensaje el Koru Neno de Matogrande, una reivindicación de la importancia del comercio local envuelta en juegos infantiles, consumiciones gratuitas y aroma a castañas. El mismo que se respiraba en el magosto popular de la Ciudad Vieja, que a alguno le sirvió como trampolín para el fin de fiesta musical en la calle de La Torre.

La plaza de Azcárraga tuvo un taller de calabazas, magosto y una gran queimada. Foto Quintana

Una mirada atrás...

Se cumplen veinte años de la catástrofe del 'Prestige' y los expertos alertan del riesgo real de que se repita un desastre como aquel, que generó una oleada de solidaridad sin precedentes y sirvió como aprendizaje ante futuros accidentes. Aunque los especialistas reclaman protocolos claros y ponen el foco en los productos más nocivos que el petróleo que pasan frente a la costa gallega.

... Y la vista al frente

El objetivo es terminar con la invasión rusa y Ucrania tiene claro que "es cuestión de tiempo" conseguirlo. A Moscú le toca quitarle hierro a la retirada de sus tropas de la región de Jerson mientras los analistas hablan del mayor revés desde que comenzó la contienda militar.

También tiene que ajustar su mira el Deportivo, que no le ha dado ni un sorbito a la Copa del Rey y ha caído en la primera ronda por 2-0 ante el Guijuelo. El consuelo, que la competición en la que tiene que centrarse es la liga.

Y con esto y un café, ¡a por el día!