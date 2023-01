Fin de Año coruñés

Nochevieja sigue siendo una de las mejores fechas del año para el turismo y los hoteles coruñeses, en especial los que ofrecían cena, rondaron el 90% de ocupación. El sector, no obstante, percibe mucha prudencia en los viajeros a la hora de organizar escapadas y no se atreve a aventurar cómo se presenta este año.

En el Sorteo de El Niño no hemos tenido suerte -ya nos tocó el Gordo y no hay que acaparar-, pero eso no ha impedido que en la ciudad se respirase la alegría de los niños estrenando regalos de Reyes por las calles y el olor a roscón.

Las fiestas tocan a su fin, la próxima será la última madrugada con horario extendido para los locales, pero dejan unas cifras de récord para la hostelería herculina.

Un trágico accidente...

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Marchena ha decretado cuatro días de luto por el accidente de la cabalgata de Reyes, en el que murió una mujer y resultó herida una decena de personas, mientras continúa la investigación para saber la causa del siniestro.

... Y una guerra abierta

La detención de uno de los hijos del Chapo Guzmán en México ha provocado disturbios que han derivado en la muerte de al menos 29 personas, diez de ellas miembros de las Fuerzas Armadas y el resto, pertenecientes a grupos criminales.

