Estamos de estreno

Una de las primeras lecciones del periodismo es que los que contamos las noticias no debemos ser los protagonistas, pero hay ocasiones que merecen saltarse la norma. dxt campeón ha dado a conocer su apuesta decidida por el mundo del motor en una puesta de largo celebrada en Palexco en la que también ha presentado su página web, renovada para dar cabida a toda la información deportiva; con especial atención a la más cercana.

Hay todo tipo de indicadores económicos pero uno de los que no suele fallar es la cantidad de basura que se recoge en la ciudad. Partiendo de los datos de la planta de Nostián se llega a la conclusión de que el consumo bajó cerca de un cinco por ciento en A Coruña en los siete primeros meses del año. Aunque nadie lo diría a juzgar por el éxito de convocatoria de las fiestas en los barrios herculinos -ayer le tocó el turno a Monte Alto- o festivales como el de música electrónica que congregó a miles de jóvenes. También fueron muchos los que visitaron La tienda que no debe ser nombrada; conocer a la Nymphadora de Harry Potter no es algo que suceda todos los días...

En la arena política...

La crisis del independentismo catalán se ha hecho de nuevo evidente en los actos en recuerdo del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, con los partidos apuntando sus estrategias en direcciones opuestas. Y mientras unos demuestran que no se entienden, otros buscan entendimiento. Vox ya planea la negociación con el PP para formar Gobierno tras las elecciones generales y marca líneas maestras como celebrar consultas públicas sobre cuestiones como la inmigración o los recursos naturales. Los hay optimistas.

Y en la arena económica...

La inflación y las pensiones siguen marcando la actualidad. Para hacer frente a la primera, el Gobierno ha incluido en el plan presupuestario enviado a la UE una previsión de recaudación mayor, que da unos 10.000 millones de margen adicional de gasto. Más cerca de casa, la Xunta duplicará las deducciones a las familias numerosas en la declaración del IRPF para el año 2023. Y en Madrid, miles de pensionistas hn salido a la calle para denunciar la pérdida de poder adquisitivo.

Los que hayan salido de casa en las últimas horas habrán tenido que buscar la forma de no mojarse, pero para los participantes en la carrera ENKI la lluvia no ha sido más que un obstáculo más dentro de la fiesta de la integración por un mundo imperfecto. También deberán ir bien pertrechados contra el agua los que se acerquen esta tarde al estadio de Riazor, donde el nuevo Deportivo de Óscar Cano se mide al Linares con la intención de volver a las buenas sensaciones y hacer que la afición blanquiazul recupere la ilusión.

