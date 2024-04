Con la basura a otra parte

No ha habido acuerdo. El Consorcio As Mariñas aspiraba a compartir la gestión de Nostián con el Ayuntamiento de A Coruña, pero este no le ha ofrecido esa opción. En respuesta, el ente metropolitano licitará en solitario los servicios de recogida y tratamiento de basura. En qué instalaciones decida hacer esto último es clave para el futuro de la planta coruñesa.

Otro proyecto cargado de incertidumbre es el de la regeneración de la ría de O Burgo. La empresa responsable de los trabajos comenzó ayer las pruebas de siembra de marisco, contra el criterio de los profesionales del sector y pendiente del permiso de la Xunta.

Delicias del mar y de la tierra volvieron a degustarse en la jornada de clausura del Fórum Gastronómico, que cerró con un nuevo éxito de participación y el anuncio de que volverá a la ciudad el año que viene.

