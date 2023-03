Putin visita por sorpresa Crimea en el aniversario de su anexión

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó este sábado por sorpresa Crimea en el noveno aniversario de la anexión de la península, que Moscú fortifica a marchas forzadas ante el temor de que los combates que se libran en el este y sur de Ucrania se extiendan a ese territorio, que Kiev se propone recuperar. El Kremlin mantuvo en secreto el viaje del mandatario hasta el último momento e incluso jugó al despiste: el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, anunció que Putin solo tenía previsto participar por videoconferencia en la inauguración de un centro cultural.



El presidente ruso visitó la Escuela de Arte y el centro infantil Korsun en Quersoneso, en las afueras del puerto de Sebastopol, la principal base de la Flota rusa del mar Negro. Según el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev, todo estaba dispuesto para la videoconferencia pero finalmente el presidente llegó en persona. “En coche. Él mismo venía al volante. En este día histórico el presidente siempre está con Sebastopol y la gente de Sebastopol. Nuestro país tiene un líder increíble”, escribió el gobernador en su canal de Telegram.

Crimea se fortifica

Este jueves, el líder de Crimea, Serguéi Axiónov, dijo que tras los trabajos de fortificación que se realizan en la zona, Ucrania no podrá hacerse con su territorio.



“Ellos (los ucranianos) entienden que no tienen ninguna posibilidad de tomar Crimea después de las medidas que se llevan a cabo por orden del presidente (Putin)”, dijo Axionov en declaraciones a la televisión local.



El líder crimeo destacó que los habitantes de la península comprenden la necesidad de que llevar a cabo estos trabajos y no se quejan por las incomodidades que pueden suponer. “Desde luego no podemos dar detalles. Lo único que puedo decir es que las órdenes del presidente serán cumplidas y que los crimeos pueden estar seguros de que península tiene una defensa fiable”, aseguró una entrevista el periódico Izvestia con motivo del aniversario de la anexión. Axionov expresó su confianza en que las fortificaciones no serán necesarias, pero añadió: “Más vale prevenir que curar”.



De la misma opinión es, por lo visto, la Flota rusa del mar Negro, que este viernes efectuó ejercicios de sembrado de minas a lo largo del litoral de Crimea. Según un comunicado de la Flota, el buque ‘Ingushetia’ sembró minas de instrucción, sin carga explosiva, en las “rutas de posibles acciones de las fuerzas enemigas en las proximidades de la costa de la península de Crimea.



En tierra, en el este de Ucrania, los combates no pierden intensidad, y se pelea por cada palmo de terreno, especialmente en algunas zonas como Donetsk.