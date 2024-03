Desde física a filosofía para investigar sobre tecnologías inteligentes bajo el paraguas de la USC

Hace más de diez años que el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela (CiTIUS) se instalaba en el Campus Vida con un objetivo: llevar a cabo una investigación multidisciplinar y de vanguardia alrededor de las tecnologías inteligentes.



Hoy en día se consagra como el único centro gallego de investigación especializado en Inteligencia Artificial con un equipo de más de 150 profesionales de diversas ramas.

“Dentro dos investigadores senior predominan a física, a informática ou as matemáticas, pero tamén hai lingüistas e xente con formación en filosofía. A IA dende a súa orixe ata hoxe é multidisciplinar. Os grupos cada vez máis son máis plurais e dende o centro colaboramos con ADE, Dereito, Políticas, Medicina, Información, etc.” destaca Senén Barro , director científico do CiTius.



El CiTIUS publicó del año 2021 a 2023 más de 180 artículos en revistas científicas, estando el 27% entre el 10% de las publicaciones de mayor impacto a nivel mundial. Su actividad se desarrolla en 4 áreas principales: Dispositivos y Computación Verde e Inteligente, Fundamentos de la Inteligencia Artificial (aprendizaje y razonamiento automáticos), Tecnologías inteligentes (Realidad Virtual y Aumentada o robótica) y Marco ético, legal, social, económico y cultural.



“No mundo da IA hai varios ámbitos que están á cabeza dende o punto de vista de interese das organizacións. En primeiro lugar, as tecnoloxías lingüísticas, que manexan as linguas naturais, algo que era impensable hai uns anos. Tamén a visión por computadora (todo o que ten que ver con imaxe médica) e a Realidade Virtual e Aumentada” informa el director del Centro de Investigación.



El CiTIUS participa habitualmente en proyectos con la industria a la que le transmiten sus resultados. Colabora con PYMEs y grandes empresas multinacionales como Indra, Repsol, Avincis, FINSA, Lacer o Televés entre otras, así como con entidades públicas como el Servicio Gallego de Salud (Sergas) o la Agencia para la modernización tecnológica de Galicia (Amtega).



“O mundo da medicina é onde intensificamos o noso traballo e cada vez traballamos máis coa administración pública xa que está nun proceso de transformación dixital e incorporación de tecnnoloxías intelixentes para dar un mellor servizo á sociedade. Tanto España como Galicia están apostando por isto” recalca Barro.



El compromiso se vuelve mayor desde que A Coruña fue seleccionada como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) y se espera que el efecto de este hecho sea significativo en el desarrollo de proyectos desde la comunidad.

“A IA é o conxunto de tecnoloxías máis transformadoras que nunca desenvolvemos e iso significa que o seu impacto vai ser o maior de entre os desenvolvementos tecnolóxicos existentes” sentencia el director del CiTIUS. Esta situación también supone riesgos considerables según los expertos como el incremento de las desigualdades en el acceso a educación o medicina más eficiente y desigualdades profesionales o salariales.

Senén Barro, director científico do CiTius. I CEDIDA

“No momento no que a IA acelera todo o proceso de automatización do emprego implica que haxa perda de empregos en certos sectores e tamén precarización dos salarios. Isto é evitable, pero temos que ter a vontade de que o sexa. Se os gobernos se preocupan de que o impacto desta automatización sexa mínimo levarán a cabo unha mellor distribución dos salarios ou tecerán redes de amparo social para quelas persoas excluidas do espazo laboral por este motivo” explica Senén Barro.

Otra desigualdad real se producirá en el campo de la lingüística. “A lingua que non falen as máquinas vai ter moitos problemas de subsistencia porque significa que a falaremos menos, xa que sobretodo a xente nova interacciona case máis en linguaxe natural coas máquinas que cos seus semellantes” incide o director científico.

Sin embargo, desde el CiTIUS tratan de paliar que el gallego sea una de esas lenguas e incluso buscan generar una oportunidad que sea factible para otras. Lideran junto con el Instituto de Lingua Galega el proyecto Nós: Inteligencia Artificial al servicio de la lengua gallega.

“Se non dotamos de recursos tecnoloxicos ao galego non estará representado na economía nin na sociedade dixital. Se somos capaces de desenvolver unha industria de tecnoloxías lingüísticas potentes que ao mellor nace ao redor do galego pero que é solvente como para atender calquera outra lingua teremos dende galicia unha parte desa inmesa tarta da economía que move as tecnoloxías lingüísticas” destaca Barro.

Es por ello que desde el CiTIUS siempre miran hacia Europa, con el objetivo de ser clave en el desarrollo de la investigación en IA y cumplir las perspectivas desde la diversidad. Actualmente “Unha de cada 3 persoas que fan a sua tese doutoral aqué é estranxeira e iso é importante porque a diversidade é riqueza para o pensamento, e o pensamento, é a base da investigación” señala el director del centro. Actualmente el CiTIUS dirige 3 redes europeas de formación de investigadores.

De cara al futuro, existen expectativas y objetivos ante el avance inminente de una tecnología que acabará entrando en todos los sectores tarde o temprano. La rapidez define el camino. “Dende o ponto de vista da investigación todo o que poidamos decir máis aló de 4 ou 5 anos é especulativo. Todos estamos convencidos dunha tese que se mantén dende a orixe da IA: calquera aspecto da intelixencia e a aprendizaxe poderá simularse nunha computadora. Iso levarianos a ter maquinas cunha intelixencia de carácter xeral equivalente ou superior a das persoas pero non sabemos como chegar ata aí. A curto plazo intentaranse facer modelos máis versátiles e multimodais (capaces de traballar con voz, texto, imaxe)” predice Barro.