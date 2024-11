Denodo, la empresa de datos nacida en A Coruña que se extiende por el mundo

En el año 1999 nace la empresa Denodo Technologies bajo el liderazgo de Ángel Viña, quien acababa de poner en marcha un proyecto de investigación en la Universidade de A Coruña, el cual tenía como eje principal esta empresa. “El concepto base con el que surge Denodo es dar servicios en Internet o contra compañía, como puede ser comparar precios”, comienza hablando Alberto Pan, ejecutivo de VP y CTO. Bajo la idea de comparar servicios en Internet es que la empresa comenzó a crecer, pero la caída de la burbuja de Internet incita a Denodo a tomar otra trayectoria con sus servicios. “Decidimos centrarnos en la virtualización de datos, una necesidad en una época en la que cada vez se tiene más volumen de estos”, explica Alberto.

En el año 2004 Denodo recibe la financiación de ROSP, la empresa gallega que dedica su actividad a la gestión de participaciones empresariales que, además, están ligadas a Inditex gracias a Rosalía Mera, una de sus fundadoras. “Cuenta con un capital de 10.000 millones de dólares”, puntualiza Alberto Pan, “lo cual supuso un gran impulso para Denodo y un paso fundamental en su crecimiento”. Desde entonces, la empresa no hace más que crecer hasta que llega el año 2019, cuando se da otro de sus hitos que marcan un antes y después en su desarrollo: Denodo es reconocida en el informe de Gartner Peer Insights con un 100% de recomendación por parte de sus clientes, lo cual supone además un indicio de su positivo crecimiento.

Un año más tarde, paralelo a la alerta mundial de la pandemia, Denodo desarrolla la aplicación denominada como “Coronavirus Data Portal”, la cual servía para ayudar a sus clientes a obtener información a tiempo real del COVID-19 y así poder acelerar el tiempo de respuesta y contribuir a la protección de las personas más vulnerables ante el virus. En la actualidad, Denodo sigue extendiéndose y tomando cada vez más fuerza al mismo tiempo que se especializa gracias a su equipo altamente cualificado. Solo en el año 2024, la empresa ha lanzado Denodo Platform 9, la cual posee una entrega de datos inteligente con consultas de lenguaje natural que se impulsa a través de dispositivos IA. Su principal objetivo es, gracias la capacidad de datos lista para IA, llevar la gestión lógica de datos al siguiente nivel.

En cuanto a premios y reconocimiento, este año ha sido de lo más fructífero, ya que Denodo fue nombrado Customers’ Choice en el informe “Voice of the Customer”: Data Integration Tools 2024 de Gartner Peer Insights. Es la cuarta vez consecutiva que Denodo es reconocido como el único proveedor en este informe. Además, Forrester Research nombra a la empresa líder en The Forrester Wave: Enterprise Data Fabric Q1 2024.

La forma en la que Denodo se diferencia de otras empresas es justamente a través de la manera en la que trabajan: la gestión y acceso a datos que ofrecen, lo cual permite también la gobernanza y visualización de los mismos a partir de una gama variada de fuentes de datos no estructurados, empresariales, big data y en la nube, sin moverlos de sus repertorios originales. Es, además, una de las empresas pioneras en ofrecer estos servicios. Asimismo, la misión de Denodo es transformar la forma en la que las empresas innovan y llevan sus negocios, unificando sus datos a tiempo real al mismo tiempo que hacen que estos sean ubicuos y seguros para todos los usuarios y aplicaciones empresariales. De esta forma se podrá generar una gran agilidad empresarial y un ROI significativo.

En cuanto al equipo de Denodo este se encuentra compuesto de una serie de profesionales en distintos ámbitos. Actualmente la empresa tiene presencia alrededor de varios países del mundo, por lo que se recurre mucho al trabajo telemático y las reuniones por diferentes aplicaciones que permiten una correcta comunicación a distancia. “También es usual que anualmente se hagan reuniones del equipo en diferentes sedes alrededor del mundo”, aclara Alberto Pan, “por ejemplo, este año se ha hecho una en Bangkok”.

En cuanto a su perspectiva de futuro podría decirse que el objetivo principal de Denodo es seguir extendiéndose y teniendo presencia en cada vez más lugares alrededor del mundo. Alberto Pan afirma que “ahora que tenemos presencia a lo largo de toda España, una gran parte de Europa, Estados Unidos y cada vez nos extendemos más en Asia, lo que queremos es seguir creciendo y llegando a lugares en los que todavía no estamos asentados”. Sin embargo, el futuro pinta bien para Denodo, pues cada vez toman más fuerza y se ven más capaces de extenderse a nuevos lugares.