Adolescentes en línea: ¿cómo protegerles si ocultan su actividad en internet?

UOC

Más de la mitad de los adolescentes, concretamente el 59 %, esconde su actividad en línea limpiando su historial de navegación, cerrando o minimizando el explorador cuando sus padres están cerca, borrando mensajes de chat y vídeos, navegando en modo incógnito, usando un dispositivo que sus padres no revisan o mintiendo u omitiendo detalles sobre lo que están haciendo en internet en conversaciones familiares. Es una de las conclusiones de la encuesta Life Behind the Screens of Parents, Tweens, and Teens: McAfee's Connected Family Study, que constata la realidad de que en muchos hogares los padres desconocen qué hacen sus hijos cuando se conectan a la red.

Los expertos no se sorprenden ante estos datos y afirman que los adolescentes pueden ser reservados sobre lo que hacen en internet, pero eso implica que necesitan estar protegidos ante riesgos como el ciberacoso, el robo de cuentas en línea y el uso no autorizado de datos personales. Especialmente si se tienen en cuenta los datos que salen a relucir en el informe de McAfee, como que el 36 % de los niños de 10 a 14 años dice tener conversaciones con personas de quienes desconocen su identidad real, cifra que aumenta hasta el 41 % entre los 15 y 16 años.

"Que los hijos son más expertos que sus padres en el uso de la tecnología es un hecho objetivo del cual deriva una consecuencia: los padres no saben cómo controlar el uso que dan sus hijos a la tecnología", afirma Albert Jové, profesor colaborador de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Las continuas noticias de acoso escolar, phishing o estafas, muchas veces con consecuencias tan dramáticas como el incremento de suicidios de menores, no hacen más que alarmar a la sociedad, que se pregunta qué puede hacer", continúa.

"Que los hijos son más expertos que sus padres en el uso de la tecnología es un hecho objetivo del cual deriva una consecuencia: los padres no saben cómo controlar el uso que dan sus hijos a la tecnología", afirma Albert Jové, profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

En su opinión, no hay una fórmula mágica o un recetario de medidas que permitan resolver este problema, pero sí es posible adoptar actitudes y tomar medidas que reduzcan los riesgos. "Más allá de las medidas técnicas, sin duda muy necesarias, hay que tener grandes dosis de sentido común y transmitirlo a los hijos, que deben sentirse apoyados ante cualquier incidente", señala Jové, quien hace estas recomendaciones: