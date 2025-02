Pistachio Pastel: aquí puedes comprar los macarons, las cookies y las tartas personalizadas que arrasan en Vilaboa

Desde su apertura en abril de 2024 en la Avenida de Vilaboa, Pistachio Pastel se ha convertido en un referente de la pastelería artesanal con un toque de lujo y creatividad. Detrás de este proyecto se encuentra Nohemy Cerrato, una apasionada repostera que decidió apostar por su sueño tras años de formación y perfeccionamiento de su técnica.

“La idea rondaba en mi cabeza desde hace años, pero el hecho de ser madre de dos niños pequeños y el miedo de no poder conciliar, hizo que lo retrasara mucho más de lo que hubiese querido”, afirma Nohemy.

El sello distintivo de Pistachio Pastel son sus macarons grandes con doble relleno, una propuesta innovadora en el mercado gallego que ha sido un éxito desde el principio. Con una carta fija de 12 sabores y ediciones especiales en fechas clave, estos macarons se inspiran en postres y bebidas icónicas, como el tiramisú o el pistachio latte.

Además de los macarons, Pistachio Pastel ofrece NY cookies y tartas personalizadas. Las cookies, especialmente las de pistacho, que son las preferidas de los clientes, destacan por su textura crujiente por fuera y cremosa por dentro. Las tartas personalizadas, por su parte, cuentan con diseños únicos y una atención al detalle que caracteriza a Nohemy.

“Los comienzos no son fáciles para nadie, pero he tenido muy buena acogida y estoy muy agradecida por ello. Da mucho miedo que a la gente no le guste tu propuesta, o por lo menos, no lo suficiente, por mucha confianza que tengas en ella. Pero creo que he apostado por algo diferente y ha sido un acierto”, destaca Cerrato.

Una de las opciones de tarta que ofrece Pistachio Pastel. I CEDIDA

Tartas personalizadas

Las tartas personalizadas ofrecen la libertad de convertir un simple postre en una pieza fundamental en cualquier celebración. Las posibilidades de decoración y temática son infinitas, aunque Nohemy siempre trata de ser fiel a las tartas minimalistas, su particular estilo.

“Creo firmemente que menos es más, por lo que en mi portafolio no encontrarás tartas recargadas. Priorizo el uso de fruta fresca o decoraciones de chocolate en lugar de pastas de azúcar, por ejemplo. Además, en estos momentos estoy trabajando y formándome en otro de mis productos estrella: los entremets, un tipo de tarta vanguardista con hasta 5 texturas en un solo bocado, ¡un lujo total!”, añade Nohemy.

En cuanto a las tartas personalizadas, las más solicitadas son, sin duda, las infantiles. Para la mayoría de los padres, es fundamental que sus hijos tengan a su personaje favorito en su tarta de cumpleaños. “El proceso de encargo de una tarta es muy sencillo. Solo tienes que ponerte en contacto conmigo por WhatsApp o teléfono. Yo te ofrezco las opciones de tamaño, sabores y personalización, y tú eliges la que mejor se adapte a lo que buscas. Para tartas personalizadas, te recomiendo hacer el encargo con 5-7 días de antelación, y para las tartas sin personalización (que también ofrezco), con 2-3 días sería suficiente. Sin embargo, siempre les digo a mis clientes que, si ya tienen claro lo que quieren no hace falta esperar. Además, estoy trabajando en la página web para agilizar aún más el proceso y que puedan hacer los encargos cómodamente desde allí, junto con todos los demás productos. Tengo previsto publicarla en los próximos meses”, destaca la propietaria de Pistachio Pastel.

Detrás de este proyecto se encuentra Nohemy Cerrato. I CEDIDA

Un desafío dulce

Uno de los pedidos más inesperados que recibió fue de 1.300 macarons para una feria. Fue una auténtica locura y todo un reto, especialmente porque su obrador es artesanal y no dispone de máquinas sofisticadas. Sin embargo, la satisfacción de ver el resultado final, después de tanto esfuerzo, hizo que todo el arduo trabajo valiera completamente la pena.

Selección exclusiva

Con la llegada de San Valentín, Pistachio Pastel se prepara para lanzar una colección especial, que incluirá una caja de macarons con sabores exclusivos, galletas decoradas con diseños de San Valentín, cajas de NY cookies que también estarán vestidas especialmente para la ocasión y el lanzamiento de los entremets, ofreciendo un surtido de raciones individuales en distintos sabores. “Siempre trato de hacer que cada campaña sea especial ”, concluye Nohemy Cerrato.