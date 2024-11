Pan e Canela: el universo gastronómico de Yamila Novo en A Coruña

Pan e Canela, ubicado en el número 1 de la calle Fernando Macías, es el rincón gastronómico de Yamila Novo. Creado con esfuerzo y dedicación, este espacio acogedor refleja la pasión de esta joven emprendedora. Con una profunda vocación y formación especializada, Yamila se ha propuesto ofrecer en Pan e Canela productos de la más alta calidad.

Yamila Novo, originaria de Arteixo, creció en una familia de artistas que le inculcaron el amor por el trabajo bien hecho. Sin embargo, desde pequeña sintió una profunda atracción por el mundo de la pastelería. A los dieciséis años, comenzó a estudiar cocina y gastronomía en el CIFP Paseo das Pontes de A Coruña. Allí conoció a Avelina Amado, su profesora de panadería, quien la animó a participar en las Skills de panadería, una experiencia que marcaría el inicio de su carrera en el mundo de la panadería artesanal.

Gracias al esfuerzo y al apoyo de su mentora, Yamila ganó el oro en la fase autonómica y nacional de las olimpiadas de formación profesional, lo que le permitió competir en el mundial de panadería en Rusia y recibir formación especializada con José Roldán, uno de los panaderos más reconocidos de España. Este recorrido la llevó a obtener el tercer puesto en el campeonato mundial de jóvenes panaderos en Lyon, Francia, en 2021, consolidando su pasión y conocimientos en el oficio.

“He crecido en una familia que se ha dedicado a la artesanía y al teatro, y a pesar de ser un mundo que me fascina, desde pequeña he querido dedicarme al mundo de la pastelería. Empecé a estudiar cocina y gastronomía con dieciséis años en CIFP Paseo das Pontes y tuve la mayor de las suertes. Encontré a quien hoy en día es un pilar fundamental en mi vida. Ella es Avelina Amado, mi profesora de panadería, me abrió el camino para estar hoy en día donde estoy”, afirma Yamila Novo.

Yamila siempre soñó con abrir su propio negocio, pero no esperaba que ese momento llegara tan pronto. La necesidad de encontrar una mayor satisfacción en su vida laboral y el apoyo de personas cercanas la impulsaron a dar el salto.



Una variedad de panes para todos los gustos

Pan e Canela destaca por su compromiso con la calidad y el respeto a la tradición panadera. Todo se elabora en el obrador abierto, permitiendo a los clientes ver el proceso artesanal detrás de cada producto. La panadería apuesta por ingredientes de alta calidad, técnicas tradicionales y fermentaciones lentas, que se traducen en sabores complejos y panes con una textura y aroma excepcionales. Yamila elabora tanto panes clásicos gallegos como otros más innovadores, con ingredientes como manzana y semillas, o tomate y queso Arzúa. Todos ellos llevan harinas variadas, que junto a una lenta fermentación y masa madre, se traduce en unos sabores complejos e interesantes.

Empanadas, pastelería y bollería

Además de sus panes, Pan e Canela cuenta con una selección de bollería y pastelería artesanal. Desde croissants y pain au chocolat hasta caracolas de nueces y pasas, cada pieza es elaborada con mantequilla de alta calidad. También destacan el tiramisú, las tartas de queso y las cookies, siendo los rollos de canela con crema de queso y cítricos uno de los productos preferidos entre los clientes.



Pan e Canela también elabora empanadas tradicionales, con rellenos como atún, pollo con setas, zorza y grelos, e incluso opciones veganas -con soja texturizada- por encargo. El proceso de preparación de la “farsa” —la cebolla y el pimiento pochado— es lento y cuidadoso, logrando un sabor profundo y auténtico. En temporada cuentan con empanada de maíz y xoubas, y próximamente contarán con opción de máiz y chipirones en su tinta.

“Hemos empezado a elaborar nuestro roscón de Reyes, al que le ponemos unas deliciosas naranjas confitadas que elaboramos nosotras mismas. Además, hacemos tartas por encargo: milhojas, Sacher, ópera o fresas con nata, entre otras. Si los clientes nos piden alguna tarta con decoración intentamos ajustarnos, dentro de nuestras posibilidades”, añade.

Opciones de regalo y personalización

Para quienes buscan un detalle especial, Pan e Canela ofrece cajas de desayuno y regalos personalizados. Las cajas de desayuno incluyen bollería, tostadas, yogur con granola, zumo natural y una bebida caliente, mientras que las cajas regalo contienen cookies, rocas de chocolate, granola, picatostes, mermelada y crema untable, ideales para cualquier ocasión especial.

“En Pan e Canela buscamos que los clientes disfruten con cada uno de nuestros productos, nos encanta poder llenar las mesas de nuestros clientes en las ocasiones más especiales. Disfrutamos mucho haciendo nuestro trabajo y nos llena de alegría cada vez que un cliente vuelve y nos hace saber que ha disfrutado de nuestros productos. Eso hace que todo el esfuerzo que hay detrás merezca la pena”, concluye Yamila.