El Museo de Estrella Galicia celebrará el Orgullo Friki con una cena maridaje

May the beer be with you! Con motivo de la celebración el 25 de mayo del Día del Orgullo Friki, el Museo de Estrella Galicia presenta, en su quinto aniversario, un #PlanazoMEGA muy original y especial: una cena maridaje inspirada en el cine, los videojuegos, la animación o la literatura y que contará con música en directo de la conocida pianista y streamer española Elesky. Las entradas para la cita, que tendrá lugar el viernes 30 de mayo a partir de las 21.00 horas, ya están a la venta en la web oficial www.mundoestrellagalicia.com .

Un total de cinco platos acompañados de otras tantas cervezas conformarán el menú diseñado especialmente para la ocasión por Terra Foods, que ha tomado como inspiración grandes hitos de la cultura friki como son El señor de los anillos, Harry Potter, Los Simpson, Dragon Ball, Zelda, GTA, Astérix y Obélix, e, incluso, algunos de los personajes míticos interpretados por Harrison Ford en películas como Blade Runner, Indiana Jones y Star Wars.

La cena del Orgullo Friki arrancará con Deckard, Solo y Jones, plato que toma como referencia los personajes interpretados por el popular actor estadounidense y que estará maridado con la cerveza japonesa Kirin Ichiban. Se trata de un tartar de solomillo, aceite especiado texturizado y teja de carbón activo que se acompañará de perlas cítricas.

A continuación, los asistentes podrán degustar un manjar inspirado en dos grandes series del mundo de la animación: Los Simpons y Dragon Ball. Se trata de Tenacitas y Guiñitos un plato de salpicón de bogavante y rape con aceite de hoja de higuera, y que se maridará con la popular bebida craft Big Mountain de la cervecera La Quince.

El ecuador del menú estará protagonizado por el mundo de los videojuegos, concretamente por Zelda y GTA. Se trata de Ragout de zanahorias de Kakrico, una velouté de zanahorias que se acompaña de la singular cerveza Tequila Sunrise - Chili Fruit Gose de la aragonesa Pyrene Brewing Co., de cuya mezcla equilibrada destaca el chili habanero.

El cuarto plato del menú estará protagonizado por los galos más conocidos en el mundo del cómic: Astérix y Obélix. De las páginas de Goscinny y Urdezo llegará al paladar de los asistentes de este #PlanazoMEGA el Jabalí de Obélix, un estofado de jabalí con manzana asada y pan de cebada, una propuesta que se maridará con la cerveza Halte Hibiscus, de La Sacrilegé.

Por último, el broche de oro llegará de la mano de dos de las sagas literarias más conocidas a nivel internacional, como son El señor de los anillos y Harry Potter. Partiendo de inspiración, Terra Foods propone su Sam en las tres escobas, una tarta de calabaza especiada con crujiente de nuez, crema de leche de oveja y Butterbeer Crème (una crema templada de cerveza con mantequilla, toffee y sal en escamas), junto con la cerveza Simonds 1880, de The Kernel.



Además de ofrecer una experiencia gastronómica y sensorial diferente, MEGA propone que este Orgullo Friki se acompañe de música en directo. La velada estará amenizada por la conocida pianista y streamer Elesky, que cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales. La asturiana actuará por primera vez en la Sala de Degustaciones del Museo de Estrella Galicia para interpretar algunas de las bandas sonoras más conocidas del mundo del cine y de los videojuegos más relevantes de la denominada cultura friki.