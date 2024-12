KungFu Noodle, el sabor y la tradición china aterriza en Marineda City

Hace poco más de un mes abrió sus puertas KungFu Noodle , el restaurante de comida tradicional china situado en la segunda planta del centro comercial Marineda City, justo al lado de los cines. Se trata de una nueva adición al gran abanico de locales de diferentes nacionalidades del mundo. Desde el clásico italiano Cambalache, pasando por el asador argentino CHÉ! o la comida hawaiana con el poke de Mahalo Poké, hasta KungFu Noodle.



“Nosotros nacimos en China. El dueño de la empresa es un directivo que lleva entre 30 o 40 marcas diferentes de restaurantes”, explica Nicko, el gerente en A Coruña de KungFu Noodle, “él notaba que las opciones de comida sana –o que se salieran de las cadenas de restaurantes de comida rápida- escaseaban en los centros comerciales. Es por ello que decidió llevar a cabo la iniciativa de KungFu Noodle”. Esto se probó directamente en China, llevando la comida preparada a mano, sin conservantes ni aditivos, y funcionó. Es por ello que también empezó a extenderse a otras partes del mundo. Actualmente, KungFu Noodle se encuentra presente en Bilbao y A Coruña, teniendo además altas expectativas de seguir extendiéndose por España.





La comida tradicional china que ofrecen a los clientes en KungFu Noddle es patrimonio cultural, protegido por el riesgo a que se pierda con el paso de los años. Por ello, tratan de mantener la pureza y tradicionalidad de todos sus platos a través de un programa de formación de sus chefs. Estos son entrenados en la Comunidad de Madrid, instruyéndolos en las artes culinarias chinas que se han preservado durante siglos, para después enviarlos a cada uno de los locales que tienen en el norte de España.

Su mayor punto de diferenciación con otros locales de comida asiática en A Coruña es la inmediatez con la que preparan sus platos caseros. Todo lo que se sirve en las mesas de KungFu Noodle está hecho a mano en el local. “Si el cliente pide unos noodles nosotros los amasamos y estiramos al momento, por lo que la textura que le llega a la mesa es completamente fresca y recién hecha”, puntualiza Nicko.

¿Todavía no has probado este nuevo local? En ese caso, a continuación, te dejamos una pequeña lista de platos recomendados por chefs y clientes, los cuales no te puedes perder en tu primera, segunda o tercera visita a KungFu Noodle.



1. Lamian de Ternera Lanzhou

Es el plato más demandado y recomendado del menú, pues se trata de la especialidad de KungFu Noodle. Es una de las comidas más consumidas en toda China debido a la tradición a la que está sujeta. Es una explosión de sabor artesanal y fresco que, además, se puede combinar de mil y una formas.

A pesar de que el plato más tradicional es el lamian de ternera Lanzhou también existen otras opciones diferentes, como el lamian salteado con ternera o gambas, lamian con salsa Yuxiang... ¡Y muchas más!

2. Dumplings de ternera y mozzarella

Es uno de sus entrantes más imprescindibles de la carta, el cual ha conseguido ganarse uno de los lugares más altos en el podio de platos de KungFu Noodle. Se trata de una variante del dumpling original, que usualmente es de cerdo –y que también tienen disponible en el local-. En este caso, deciden darle un pequeño toque de innovación a este plato tradicional chino, añadiéndole ternera y mozzarella.

3. Xiaolongbao de Shangái

Otra de las opciones más demandadas de la carta de entrantes. Son unos panecillos que se hacen al vapor, una especialidad culinaria típica de la zona de Shangái, de ahí el nombre. En su interior tienen una bolita de pasta guisada tipo baozi, que puede ser de carne picada o hecha con una pasta vegetariana.

4. Hamburguesa de Mo con Ternera

Es una especie de pequeña hamburguesa con panes hechos al momento en el local. Está rellena de ternera guisada. Es un plato típico de la gastronomía callejera China y, debido a la forma de sus panes, recuerda mucho a los kebabs.

5. Lamian salteado Lanzhou

Para terminar, tenemos también una de las opciones alternativas al clásico lamian, la cual también se trata de una de las especialidades de KungFu Noodle. A este plato se le añade una salsa con guindillas importadas directamente de China, la cual después se elabora directamente en el local. Esta le da un toquecillo picante, ideal para los amantes de este sabor.

Lamian salteado Lanzhou



Es importante añadir que todos los platos de KungFu Noodle tienen que ver con la tradición china de diferentes lugares del país. Además, todos tienen la opción de ser elaborados de forma vegetariana. La única diferencia con las opciones originales es que, en lugar de carne se usan solamente las verduras, más eso no cambia la calidad ni el sabor en lo más mínimo.

Ahora bien, ¿qué es una comida sin unas buenas bebidas con las que acompañarla? En KungFu Noodle también tienen una pequeña sección de bebidas tradicionales chinas. Entre las más demandadas se encuentra la Bebida de albaricoque, que es como un zumo de esta fruta, elaborado en el momento en el local y servido en la mesa como un vaso grande con hielo. Otras opciones son también la cerveza china y la leche de coco, completamente natural.

Leche de coco, completamente natural

Por último, es importante cerrar este recorrido por KungFu Noodle con un final dulce: los postres. Tenemos dos opciones que adoran tanto los chefs como los clientes. En primer lugar, tenemos el Pastel de Arroz con Azúcar Moreno, el cual viene como 6 pequeños rollitos dulces; y en segundo lugar tenemos el Pastel de Calabaza, 2 unidades de esferas dulces, muy demandadas tanto por niños como por adultos.