Dixie, la hamburguesa coruñesa con la que Hermes Journey se presenta al Campeonato de España de Hamburguesas

Por tercera vez desde su fundación en 2020, Hermes Journey vuelve a presentarse al Campeonato de España de Hamburguesas con una nueva creación que, desde que entró en carta en enero, está recibiendo muy buenas críticas por parte de sus clientes. Se trata de Dixie, una apuesta arriesgada, pero con todos los ingredientes para triunfar: compuesta por pan con semillas de amapola de la tahona, horneado en el local antes de servirse, 175 gramos de carne de vaca de primera calidad de kilómetro cero (posibilidad de ampliar a 250 gramos), un bacon ahumado con un sabor intenso, queso Monterey Jack (de Estados Unidos, ideal para fundir), jalapeños y una salsa única que hace el chef en el local. “Combina la mostaza Dijon, con su fuerte sabor ácido y ligeramente picante y una cerveza con mucho cuerpo, para darle ese toque único”, explica Hermes Castro, el chef.

Esta hamburguesería, nacida de un foodtruck valorado como uno de los 80 mejores del mundo para la guía Lonely Planet y como el 2º mejor en el Campeonato de España de foodtrucks en el año 2018, ha conseguido trasladar a su pequeño local en la Calle Orzán de A Coruña todo lo aprendido en carretera y lo mejor de su experiencia entre fogones de Estrellas Michelín rodeado de grandes como Arzak. Ahora, con un Solete a sus espaldas, quiere seguir retando a sus contrincantes y demandando innovación en este sector en auge.

“Es fácil ir a lo seguro e imitar al resto, pero en Hermes Journey hacemos hamburguesas de autor”. Esta es la frase con la que Hermes Castro define su motivación para volver a presentarse al Campeonato de España de Hamburguesas 2024. “Llevamos dos años en los que la oferta se ha reducido a las smash burgers. Nosotros, en cambio, hemos incorporado a la carta hamburguesas de 250 gramos. Para crear hay que leer mucho, inspirarse y permitir empaparse de nuevos olores, sabores y culturas”, explica Castro. Tanto es así que esta creación fue concebida en su viaje de verano por Francia, Alemania y Bélgica.

“Durante la ruta probé mezclas increíbles, como hamburguesas con zanahoria rallada y maíz. En Berlín entré en uno de los locales más pequeños y angostos del mundo en el que su oferta era, a la vez, deliciosa y única. Volví a España con todo esto y me puse a diseñar mi última creación”, añade Castro. Será con Dixie con la que intente mejorar el puesto obtenido en 2022 con su hamburguesa Grace, que quedó como la segunda mejor de Galicia y fue la mejor valorada de A Coruña.

“No me dejo llevar por las recomendaciones y quiero sentirme orgulloso de lo que hago. Por eso, no puedes entrar y pedir una hamburguesa completa, porque no existe. Eso sí, si eres vegano, puedes pedir que te sustituya la proteína de cualquiera de ellas (175 gr. de ternera de primera adquirida a productores locales) por nuestra hamburguesa falafel”, explica Castro, dueño y chef. Y las patatas, cómo no, de Coristanco, cortadas a mano en gajo y fritas en aceite de oliva. Todos mis productos son de kilómetro cero, mantener la calidad de cada ingrediente es la clave del éxito”, explica Hermes.