La Xunta eleva un 5% su techo de gasto a 13.257 millones en 2024, el mayor de su historia

El Consello de la Xunta ha dado luz verde al techo de gasto no financiero para 2024, con 13.257 millones de euros, 637 millones más que en 2023 (+5%), lo que supone el mayor de su historia.



En rueda de prensa tras el Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que esta cifra se consigue en función de una estimación "prudente" y "realista", ya que se queja de que se hace sin conocer las entregas a cuenta del Estado ni el límite de déficit. Censura que no tienen estos datos "curiosamente" cuando se está "negociando" y "comprometiendo" con otras comunidades y partidos de otros territorios, en alusión a Cataluña.



Al respecto, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha dicho que se busca que "Galicia no se contagie de la inestabilidad de la política nacional" y aportar "certezas" con unos presupuestos en tiempo y plazo. Ahora, el techo de gasto será aprobado en el Parlamento la próxima semana, con el objetivo de que el Consello de la Xunta dé luz verde a los presupuestos con la fecha límite del 20 de octubre.



Así, Miguel Corgos destaca que habrá un déficit cero para 2024, de forma que "no se recurre a nuevo endeudamiento por primera vez en 16 años".



A falta de que haya una comunicación oficial en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Xunta trabaja con la previsión de un 0% de nuevo endeudamiento para las comunidades en 2024, lo que se recoge en el techo de gasto. Critica que hay un "reparto inequitativo" en la capacidad de endeudamiento, puesto que el Estado podrá tener un 3% de déficit del PIB.



Galicia demanda que la capacidad de déficit sea proporcional al peso público de la administración, de forma que las comunidades tengan la posibilidad de un 1% del déficit en 2024, lo que "no es baladí" para financiar servicios públicos.



En esta línea, Corgos ha incidido en los reproches de que no cuentan con "ninguna" información del Gobierno central. No obstante, asegura que, si hay una desviación, "será al alza, no a la baja". Afirma que, si aumenta la capacidad de déficit de las comunidades para el próximo año, "por supuesto" que se recogerá en las cuentas ese incremento. "No podemos estar al albur de las negociaciones del señor Sánchez", deja claro.



Previsiones

Por su parte, la Xunta actualiza la previsión de crecimiento del PIB para 2023, que sube al 1,8% --una décima más sobre lo inicialmente estimado en los presupuestos para este año--. Prevé un avance de la economía gallega del 1,9% en 2024.



Corgos remarca que Galicia marca su "senda propia" al tener mejores perspectivas de crecimiento en 2024 que en 2023, lo contrario que en el conjunto de España.



En lo tocante al empleo, se estima que la tasa de paro será del 9,8% al cierre de este año, con un descenso al 9,4% en 2024. Será la primera vez en 15 años que la media del año baja del 10%. "Galicia encadenará cuatro años consecutivos de crecimiento y creando empleo", valora Corgos.



Igualmente, Corgos ha resaltado que las finanzas gallegas "crecen con fortaleza", puesto que el incremento de los 637 millones del techo de gasto está apoyado en recursos ordinarios, del sistema de financiación e ingresos propios de la comunidad. En cambio, los recursos extraordinarios por los fondos React-EU y de recuperación puestos en marcha por la covid bajan para 2024.



En concreto, los recursos extraordinarios bajan un 28,1%, pasan de 707 a 508 millones, lo que se explica porque en 2024 no habrá fondos React-UE --había 180 millones para 2023--. En cambio, los recursos ordinarios ascienden de 11.914 a 12.749 millones, un 7% más.



Se prevé un incremento de fondos finalistas un 16,6% --serán 1.693 millones--, principalmente por el incremento del número de dependientes a atender. Habrá un 8,6% de alza de los ingresos del sistema de financiación, la partida más importante, con 10.206 millones. Los recursos no financieros bajarán un 2%.