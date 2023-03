Unha vintena de traballos, galardoados nos XVIII Premios á Calidade Lingüística promovidos pola USC

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o reitor da USC, Antonio López, participaron este mércores no acto de entrega dos XVIII Premios á Calidade Lingüística, promovidos pola institución académica, e que impulsan o uso da lingua galega ligado á calidade formal na elaboración e defensa oral dos traballos do alumnado.



Nesta edición, presentáronse case 200 traballos nas categorías de fin de curso, fin de grao e fin de máster, e foron premiados preto unha vintena de traballos elaborados por unha trintena de alumnos.



O representante da Xunta, durante o acto de entrega dos premios, celebrado no Paraninfo da Universidade, felicitou aos galardoados, que "mostran o valor da lingua galega no ámbito científico e fan real a aspiración de facer investigación no idioma propio de Galicia".



Os alumnos recolleron os seus diplomas acreditativos e os seus correspondentes premios: 150 euros para cada gañador na categoría de traballos académicos, 300 euros para os gañadores na modalidade de traballo de fin de grao, e 500 euros para os traballos de fin de máster.



Entre os traballos recoñecidos, hai estudos en diferentes ámbitos de coñecemento, desde as Artes e Humanidades, ata as Ciencias, pasando pola área de Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias da Saúde, Enxeñerías ou Arquitectura.