Unas 1.500 personas acuden a Casa Grande de Xanceda a comprar productos almacenados por el paro del transporte

La granja ecológica Casa Grande de Xanceda ha recibido durante este fin de semana a más de 1.500 personas que acudieron al ‘Xanceda Market’, el mercado organizado por los responsables del establecimiento para dar salida a los lácteos almacenados a los que no han podido dar salida durante esta semana por el paro del sector del transporte.



Según ha confirmado la responsable de comunicación de la empresa a Europa Press, Jessica Rey, la iniciativa ha sido un éxito y han podido vender todos los yogures almacenados en sus cámaras y que no habían podido llegar a los mercados esta semana.



El paro del transporte los situó en una situación “muy extrema”, por la que incluso habían tenido que parar la producción durante dos días porque las cámaras estaban llenas de productos y ya no tenían más capacidad para almacenar.



Pero de esta “situación extrema” nació la oportunidad de abrir las puertas de la granja al público para que comprasen, en primera persona y de forma directa, los yogures de la marca y a su vez conociesen el origen del producto que se llevan a la boca en sus casas.



En este sentido, Jessica ha señalado que de una situación de incertidumbre e inseguridades han sacado “cosas positivas”, entre ellas, además de conseguir dar salida a sus productos con descuentos, que sus clientes conociesen y disfrutasen de la granja por dentro.



Otra idea que tenían en Casa Grande de Xanceda para dar salida a sus productos almacenados era donar la mercancía acumulada, pero también se encontraron con problemas porque los camiones tenían dificultades para trasladar la mercancía a lugares como los bancos de alimentos.























ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS





Por otra parte, además de la venta de yogures, Xanceda ha organizado este fin de semana otras actividades para que pudiese disfrutar todo aquel que se acercó a Mesía este fin de semana.



Así, los asistentes han podido acariciar a los terneros más pequeños, han visitado la sala de ordeño, han posado en un photocall especial montado para la ocasión o mismo han podido disfrutar de un peculiar ‘rallye de tractores’.



Para recibir a esta cantidad de gente en una aldea, los organizadores han tenido que tomar medidas excepcionales, como habilitar alpendres o el parking en el que habitualmente se sitúan los tractores, para que pudiesen aparcar los visitantes.



La responsable de comunicación de Xanceda ha relatado a Europa Press que no se esperaban esta acogida, que ha superado “por mucho” sus expectativas. Como muestra, el hecho de que el miércoles al mediodía anunciaron la iniciativa y a las 19,00 horas ya tuvieron que cerrar las inscripciones. “Ha sido un tsunami”, ha afirmado Jessica Rey.











REPETIR EL ‘XANCEDA MARKET’



Los responsables de la granja no descartan repetir esta experiencia en otras ocasiones porque, aunque reconocen que es “imposible” realizarla todos los fines de semana, sí han visto como la gente tiene ganas de conocer el origen del producto que consumen y, en general, han observado que es una experiencia que ha gustado.



En todo caso, por el momento, todo dependerá de como avance el conflicto del transporte. Jessica Rey ha indicado que el paro de este sector ha afectado en gran medida al sector primario y en concreto a las granjas que tienen un producto ultrafresco que deben servir, si puede ser, en las 48 horas de fabricación.