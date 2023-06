Rueda asegura nas Medallas Castelao que Galicia, "tolerante e aberta", vive "un novo Rexurdimento"

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou a Galicia como unha terra "tolerante" e "aberta" a outras culturas, "con ganas de compartir, pero cunha identidade propia da que sentirse orgullosos". "Galicia vive un novo Rexurdimento", asegurou.

Así se expresou este mércores na entrega das Medallas Castelao 2023, que distinguen aos galegos que fixeron contribucións singulares e "levaron o nome de Galicia máis aló das súas fronteiras".

Nesta edición, os galardoados foron a escritora Ledicia Costas, a banda Siniestro Total, a deportista Susana Rodríguez Gacio, o empresario Lino de Prado e o oncólogo Rafael López.

Á entrega, presidida polo líder da Administración autonómica en San Domingos de Bonaval, asistiron os restantes membros do Goberno galego, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; o delegado do Goberno, Pedro Blanco; o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; o presidente da RAG, Víctor Freixanes; e a presidenta do Consello dá Cultura Galega, Rosario Álvarez, entre outros.

Na súa intervención, Alfonso Rueda lembrou que este 28 de xuño "danse a man a historia e o presente de Galicia", en referencia ao aniversario da aprobación do plebiscito do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia e do regreso a Galicia dos restos mortais de Castelao.

"É un pasado que non nos enfronta, senón que nos une e que incrementa un orgullo que ten que ser compartido", defendeu, lembrando ademais que a Autonomía "foi unha longa peregrinación, con etapas doces e amargas, onde participaron galegos de toda condición, pero sobre todo de toda convicción".

"Ese camiño común chamado Galicia", continuou Rueda, hoxe existe e constrúese entre todos, a pesar de medos e incertezas. "Non podemos elixir o mundo en que Galicia se desenvolve, pero si propor as respostas apropiadas para iso", sinalou.

Para o presidente autonómico, a galega é unha "democracia madura", como tamén o é o seu pobo, que sabe "que a terra, a economía e a sociedade fanse solucionando problemas e aproveitando as oportunidades".

"O gran segredo de Galicia é a súa xente. O seu desenvolvemento non ten outra explicación que a laboriosidade e emprendimiento dos galegos. Iso é o que explica o nivel de creación cultural e dos servizos públicos, o esforzo dos seus traballadores e xestores. (...) Galicia está a vivir un novo Rexurdimento que afecta a todo. O Rexurdimento da xente, coa xente e grazas á xente", aseverou, apuntando que é unha terra "propicia" para que os éxitos persoais "convértanse en colectivos".

A escritora Ledicia Costas foi a primeira en recibir o galardón, "unha verdadeira honra" ao ser un recoñecemento "tan cheo de significado".

Costas recoñeceuse como 'neofalante' e parte dunha das primeiras xeracións escolarizada en galego, que "abrazou" o idioma a través da literatura infantil e xuvenil. "Que valioso é transmitir o idioma e que cousa tan fermosa recibilo así, a través das historias", comentou. "A lingua galega é o corazón deste país e eu, como moitas persoas, facémolo bombear", defendeu.

Unha das maiores ovacións da xornada levoulla o grupo Siniestro Total, que reivindicaron a figura "esencial" de Castelao no Século XX, "un intelectual multitarea".

O presidente da Xunta responsabilizounos de crear o "himno oficioso" dos galegos, 'Miña Terra Galega', "todo un resumo da movida galega", pero tamén exemplo de Galicia Calidade.

A outra gran ovación foi para a triatleta paralímpica Susana Rodríguez que, en palabras de Rueda, "atesoura medallas reais pero tamén simbólicas", como as que representan o agradecemento dos pacientes que atende --tamén é médico-- e polo seu esforzo e afán de superación. "É un exemplo da Galicia que nunca se rende", afirmou.

A triatleta apelou á transmisión dos valores do deporte como o máis importante que pode facer un deportista. "Esforzo, disciplina, constancia, traballo e loita pola igualdade de persoas con discapacidade en calquera ámbito", sinalou.

Na súa intervención, agradeceu aos seus compañeiros do Clínico de Santiago e do Hospital de Vigo, onde traballa, que a aceptasen "como unha compañeira máis, algo que parece moi obvio e moi simple pero que non sempre é así". "Aínda queda moito por avanzar", indicou, para engadir que "é un soño feito realidade" traballar na sanidade pública da súa terra.

Pola súa banda, o empresario Lino de Prado, que desenvolveu a súa actividade profesional en México, recibiu a Medalla Castelao con "alegría e honra". "Representa non só un motivo de orgullo e satisfacción persoal, senón tamén un símbolo de unión entre dúas terras que sempre ocuparon un lugar especial no meu corazón".

"Me enorgullece contribuír a construír pontes entre ambos os lugares, en todos os aspectos. (...) Renovo o compromiso de seguir sendo nexo de unión e prometo continuar traballando para fortalecer os lazos entre ambas as terras, fomentando o diálogo e entendemento conxunto", apuntou.

Por último, o oncólogo Rafael López compartiu a medalla ("que leva o nome dun médico, artista e galego universal") co seu equipo e tivo un especial recordo para os pacientes de cancro e os seus familiares.

Para López, o cancro é o maior problema de saúde do mundo occidental, polo que hai que seguir investindo en investigación e prevención. "Temos a obrigación de deixar unha Galicia mellor para os nosos fillos e netos", instou.

O oncólogo terminou citando a Castelao, "o verdadeiro heroísmo consiste en converter os soños en realidades e as ideas en feitos". "Temos que soñar cunha Galicia e unha terra libre do sufrimento do cancro", animou.