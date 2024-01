Rueda anuncia que financiará las actividades extraescolares para facilitar la conciliación

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha anunciado una línea de ayudas para los centros de enseñanza en los presupuestos de seis o siete millones de euros para financiar clases extraescolares y facilitar la conciliación.



En un desayuno informativo organizado por La Razón, Rueda ha dicho que esta será alguna de las medidas que pongan en marcha tras las elecciones del 18 de febrero para dar a familias “un margen de conciliación importante”, además de “mejorar la educación de los alumnos con actividades deportivas” y “con refuerzos de las clases”.



El candidato ‘popular’ ha indicado que habrá por primera vez una línea de ayudas para los centros de enseñanza en los Presupuestos de unos seis o siete millones, “en función de la demanda”, porque es la primera vez que se establece esta ayuda.



Igualmente, Rueda ha recordado que, al igual que ya se aprobó la enseñanza infantil gratuita, propone que la Xunta “cierre el ciclo educativo” y aplique esta gratuidad a las tasas universitarias, como ha indicado que anunció el pasado sábado en Lugo.



Según ha detallado, “si se va aprobando a curso por año” en la universidad, “una persona que se matricule en 1º en una de las tres universidades gallegas no tendrá que pagar nada por matrícula desde que empieza hasta que obtiene el grado”. En este sentido, Rueda ha dicho que es “una propuesta importante” y “realizable”, por lo que ha resaltado la importancia de presentarse a unas elecciones con “balance” de gobierno y propuestas.



En cuanto a si hubiera tenido cabida un posible pacto preelectoral con Vox para evitar disipar el voto de la derecha, Rueda ha dicho que “Vox no va a obtener ningún escaño”, por lo que considera que los apoyos que tenga la formación de Santiago Abascal en Galicia servirán para que la izquierda esté “encantada” porque parte de esos apoyos irían a su candidatura.



“Estoy convencido de que Vox no va a obtener escaño, así de claro”, ha dicho Rueda, al tiempo que ha añadido que, “con todos los respetos, no merece la pena cualquier elucubración", sobre acuerdos previos. “Vox se va a presentar, no va a tener representación y los votos que tengan van a ser muy celebrados por la izquierda en Galicia”, ha zanjado.