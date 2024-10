Román Rodríguez eloxia a creatividade dos 77 alumnos premiados no concurso 'Atréveche a ter unha idea!'

O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, participou este venres no acto de entrega de premios a 77 alumnos de 11 centros educativos, recoñecidos polas súas ideas de negocio no concurso 'Atrévete a ter unha idea!', e de quen eloxiou a súa creatividade e valentía.



O titular de Educación destacou a calidade dos proxectos presentados a este certame promovido pola Xunta no marco do Plan Eduemprende. "Hai unha gran valentía en todas as vosas propostas, e é precisamente o valor o que debe levarnos a traballar para cambiar as cousas a mellor", sinalou.



Román Rodríguez destacou a importancia de fomentar a cultura emprendeora desde o sistema educativo como vector de transformación social e trasladou o compromiso da adminitración autonómica de seguir apoiando iniciativas que xurdan do traballo entre alumnado e profesores, como os programas de fomento da cultura emprendedora, a rede de aulas de emprendimienot ou a rede de viveiros de empresa.



O concurso 'Atrévete a ter unha idea!' busca promover competencias persoais e sociais relacionadas co emprendemento, para fomentar un espírito crítico, proactivo e colaborativo.



O certame conta con catro modalidades de participación: individual de Educación Primaria, individual de Educación Secundaria, grupal de Educación Primaria e grupal de Educación Secundaria, e prémianse as tres mellores ideas de cada categoría, cun dispositivo dixital ou unha experiencia multiaventura grupal.



IDEAS PREMIADAS

Os proxectos premiados foron, na modalidade individual de Primaria, unha empresa de alugueiro de bicis eléctricas (CEIP Xesús San Luís Romero de Carballo), unha máquina de cortar e colocar leña (CEIP Vicente Risco de Cualedro) e un coche que funciona con enerxía eólica (CEIP Pintor Laxeiro de Vigo).



Na categoría grupal de Primaria premiouse a idea dun hotel no que os clientes poden cultivar as súas hortalizas (CEIP de Carballedo en Cerdedo-Cotobade), unha cesta que calcula o prezo dos produtos que se compran (CEIP de Riomaior en Vilaboa) e un proxecto para aproveitar as instalacións da central térmica das Pontes (CEIP A Fraga das Pontes).



Na categoría individual de Secundaria premiouse un espazo artístico multidisciplinar (IES Castro dá Uz das Pontes), unha empresa de pendentes personalizables (CPR Lareira de Mos) e un servizo de limpeza integral de zapatillas (IES Alexandre Bóveda de Vigo).



Na modalidade de grupo, foron premiados unhas lentes que se adaptan ás necesidades do usuario e permiten cargar dispositivos con enerxía solar (IES Eduardo Pondal de Santiago), unha axencia de viaxes personalizadas especializada no Barbanza (IES Leliadoura de Ribeira) e unha máquina expendedora que permita facer a compra a persoas con mobilidade reducida (CPR Lareira de Mos).