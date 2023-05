PP y PSOE piden que se paralicen contrataciones en el Ayuntamiento de Ourense

Los candidatos del Partido Popular y PSOE a la Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas y Francisco Rodríguez, han pedido este martes la paralización de los procedimientos de contratación del Ayuntamiento ante los nuevos audios en los que se escucha al actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome hablar de supuestos sobrecostes en adjudicaciones.



En el caso del popular, suspendió toda su agenda política y compareció ante los medios de comunicación tras una convocatoria urgente para denunciar el "presunto saqueo" del regidor en funciones en los procesos de contratación.



En su intervención, exigió Cabezas la dimisión del actual alcalde y la paralización de todos los procedimientos de contratación en el Concello, junto a la convocatoria de un pleno extraordinario.



Además, avanzó la ampliación de la denuncia presentada por el Partido Popular ante la Fiscalía, a raíz de los nuevos audios, y la intención de poner todos estos hechos en conocimiento del Consello de Contas.



En los audios, difundidos por el periódico La Región, el alcalde explica que "le dimos el matadero al de Carballiño. Pero claro, al de Carballiño a un sobreprecio de la ostia, porque nos quiso estafar. Nos quiso dar 30.000 euros pero al final tuvo que dar 100.000", dice Jácome en un nuevo audio anterior a la adjudicación de las obras del matadero.



En la misma línea que los populares, el PSOE de Ourense ha pedido la paralización "automática e instantánea" de cualquier tipo de adjudicación dada "la gravedad de los hechos".



El candidato socialista ha asegurado a la prensa que estarían "bajo sospecha" todas las contrataciones que se hicieron los últimos cuatro años por lo que ha avanzado que la formación a la que representa va a solicitar un auditoría de todas las contrataciones realizadas por el gobierno local.



En este sentido, ha urgido a la Fiscalía que "investigue de oficio" dichas contrataciones tras asegurar que es "difícil" ver situaciones como la que atraviesa la ciudad de Ourense y que responde "no ya a una actuación personal sino a una trama compartida".



A este respecto, Rodríguez ha insistido en que habrá que ver "cuál fue la actuación" de los funcionarios municipales y de sus asesores y también urge explicaciones al PP.



No en vano, el PSOE de Ourense ha pedido al PP que explique "por qué no pararon" esta situación pese a "ser conocedores" de la misma, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, y no "permitieron una alternativa de gobierno".