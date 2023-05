El PP da por explicada la multa por exceso de velocidad de Baltar, que guarda silencio

El PP provincial ha dado por zanjadas las explicaciones sobre la multa al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que fue cazado en la autovía A-52 a 215 km/h el pasado 23 de abril. La sanción administrativa ya fue abonada, según indicó el dirigente provincial, pero está citado para el próximo 9 de mayo en un juzgado de Puebla de Sanabria para dilucidar las posibles responsabilidades penales por la conducción acusado de un supuesto delito contra la seguridad viaria.



Baltar ha guardado silencio durante la celebración de la sesión plenaria para debatir la moción de urgencia presentada por el Grupo del PSOE, que ha sido rechazada con los votos del PP y de Montse Lama (aunque contó con el apoyo del BNG y de Democracia Ourensana). Así, el dirigente popular se ha limitado a dirigir el pleno, mientras que el encargado de defender al líder popular, Plácito Álvarez, ha dado por buenas las contestaciones ofrecidas por el presidente de la Diputación la semana pasada.



Mientras, la oposición y, especialmente, el portavoz socialista, José Ignacio Gómez Pérez, ha tratado de cercar a Baltar situando en el foco de su intervención la multa a cuyo conductor no se ha identificado, la producida el 19 de septiembre de 2019, en la N-120 a la altura de Monforte. "¿No va a ser valiente?", le ha inquirido el diputado socialista a Baltar, que no ha respondido a las ironías sobre que iba al volante "el hombre invisible" o que se trata del "coche fantástico", en palabras del nacionalista Bernardo Varela.



Además de advertir de que el hecho de no identificar al conductor supone más gasto para las arcas provinciales, el político socialista, que recordó que ahora "no hay jefe del parque móvil" de la Diputación, ha sugerido que el que iba al volante era el propio Baltar y ha pedido mirar en su entorno para conocer el origen de las informaciones que han trascendido publicamente.



En su intervención, el portavoz socialista ha llegado a apelar a los compañeros de su partido para instarles a que dejen de apoyar a su líder y advertirles de que, llegado el momento, él (por Baltar) sí los pondrá "a los pies de los caballos" como --dijo-- hizo con otros populares.



"No cometan el error de sustentar los errores de este señor, apelo a su responsabilidad; a la de él, no podemos apelar", ha llamado el diputado provincial socialista, quien también ha avisado de que han reclamado o reclamarán todos los registros, incluidos de las cámaras de seguridad, para avisar de que no tengan la tentación de "borrarlo".