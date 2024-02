La nieve y la lluvia dificultan la circulación en Galicia, sobre todo en Pedrafita

La caída de nieve ha dificultado la circulación en la provincia de Lugo y, en concreto, en zonas de montaña.

Así, además de otros problemas de circulación ya resueltos que obligan, no obstante, a mantener la precaución en vías como la A-6, pasadas las 15,00 horas se mantenía la prohibición de circular a camiones y vehículos articulados en la LU-633, a su paso por Pedrafita do Cebreiro.



Además, según la información recabada de la Dirección General de Tráfico (DGT), la A-6 también estuvo cortada entre los puntos 432 y 435 en ambos sentidos, para los camiones y vehículos articulados, debido a la activación del nivel amarillo por nieve.



En cuanto a la LU-633, a su paso por Pedrafita, está afectada en los puntos 0 hasta el kilómetro 20, en Queixadoiro. En este caso, se mantiene la prohibición de que circulen camiones y vehículos articulados.



En el caso de la A-6, la DGT pide a las personas conductoras que extremen la precaución por las condiciones difíciles por la nieve entre el kilómetro 435 y 432, el mismo que estuvo cortado a camiones. Además, avisa de la dificultad de circulación por viento entre los kilómetros 536 y 552 de la A-8, entre Veiga de San Tomé y O Someiro, en Lugo.

Temporal

El temporal que persiste este lunes en Galicia registró varias incidencias en la red ferroviaria y en algunas carreteras gallegas, así como también fueron desviados dos vuelos de A Coruña a Santiago debido al viento.



Así, según informa el Adif, a primera hora de la mañana quedó interrumpida la circulación en la bifurcación O Burgo-Santiago, lo que afectó a los trenes que circulan entre A Coruña y Betanzos-Infesta, debido a un desprendimiento.

Un puente colapsa

Parte del puente situado en el punto kilómetro 22,200 en la carretera OU-536 a su paso por el municipio ourensano de Xunqueira de Espadanedo se ha derrumbado en la mañana de este lunes.



Según ha informado la Guardia Civil de Ourense, el incidente se ha producido a las 09,00 horas al colapsar parte de la sillería del muro derecho del puente, de titularidad autonómica y que estaba siendo sometido a obras de reparación.

Crecida del Miño

La copiosas precipitaciones de las últimas horas han provocado una importante crecida del río Miño a su paso por la capital lucense, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Lugo, a través de la Policía Local, a cerrar un tramo del Paseo do Miño entre el Balneario y el antiguo resturante O Muiño, hoy cerrado.



Desde el área de Transición Ecolóxica informaron de que no se permitirá el paso de peatones por ese tramo del Paseo do Miño -que recorre la ribera del río a su paso por la ciudad de Lugo- mientras no se pueda transitar con seguridad por la zona.



Por otra parte, en declaraciones a EFE, el alcalde de Begonte, José Ulla Rocha, confirmó que el río Ladra se desbordó también en las últimas horas a causa de esas fuertes precipitaciones y el agua llegó hasta dos casas.



Ulla Rocha precisó que la crecida afectó a una casa que está próxima al Club Fluvial de la localidad, a unos cien metros del río. El agua también llegó al garaje de otra vivienda, también próxima al cauce.



La crecida del río Ladra también estuvo a punto de llegar a sobrepasar la carretera Nacional 6, pero se quedó “a unos 25 centímetros”, explicó el regidor local, quien en todo caso precisó que esta crecida no tiene nada que ver, al menos de momento, con lo sucedido hace un año, cuando el agua inundó varias casas y obligó a rescatar a varios vecinos con embarcaciones de los servicios de emergencias.