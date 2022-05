Máis dun milleiro de persoas piden á Xunta un cambio de políticas por "a liberdade" do galego

Máis dun milleiro de persoas botáronse ás rúas de Santiago este martes, Día dás Letras Galegas, para secundar unha manifestación da plataforma Queremos Galego que reclamou ao novo Goberno da Xunta un cambio de rumbo nas políticas lingüísticas que garanta "a liberdade" no emprego do idioma propio da Comunidade en diversos ámbitos, singularmente o educativo.









A mobilización, unha cita xa tradicional do 17 de maio, partiu pasadas as 12,00 do mediodía da Alameda da capital galega baixo un manto de paraugas para resgardarse da abundante choiva e o vento intenso que fixeron que a protesta se desenvolvese máis rápido do que era habitual en anos anteriores. De feito, tras un paseo polo Ensanche e o centro histórico da cidade, concluíu sobre as 13,15 horas cun acto en Praza dá Quintana.





Durante a marcha, que transcorreu con normalidade, os miles de manifestantes lanzaron proclamas como ' Na Galiza, en galego' mentres facían soar bucinas e instrumentos musicais como gaitas.





Nesta manifestación --a primeira desde a irrupción da pandemia que se desenvolveu sen restricións como o uso obrigatorio de máscaras-- participaron numerosas organizacións destacadas da Comunidade, entre elas o sindicato CIG e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), coas súas respectivas pancartas.





En canto a personalidades civís e políticas, estiveron presentes o presidente de Queremos Galego e da Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira; a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón; o secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso; e o alcalde de Santiago, o socialista Xosé Sánchez Bugallo, entre outros.





QUE A Xunta "CUMPRA CO GALEGO"

Antes do inicio da mobilización, o presidente da plataforma convocante ha comparecido #ante os medios para reclamar ao novo Goberno da Xunta que "cumpra co galego" e co Estatuto de Autonomía, e que se comprometa "coa liberdade de uso da lingua no ensino".







Para iso, Maceira dixo que espera que o recentemente estreado presidente, Alfonso Rueda, "cambie" a súa actitude despois de que en 2009 --cando aínda estaba na oposición, como secretario xeral do PPdeG-- manifestásese "por primeira vez en contra do galego" durante unha convocatoria promovida pola entidade Galicia Bilingüe contra o que consideraban "a imposición lingüística" do entón goberno bipartito de PSdeG e BNG.





Neste contexto, denunciou que agora, 13 anos despois, os nenos galegos entran na escola falando o idioma propio "e saen falando castelán". Para reverter esta tendencia, esixiu "liberdade" na docencia. "Aqueles nenos que entran falando castelán teñen o dereito tamén de incorporarse ao uso do galego", agregou.





Así mesmo, Maceira sinalou o 17 de maio como "un día de celebración" tras o "éxito" conseguido no Parlamento autonómico coa aprobación da chamada 'Iniciativa Xabarín' co apoio unánime de populares, nacionalistas e socialistas para reforzar a programación infantil no idioma propio e garantir o mesmo porcentaxe que o castelán en dobraxes e subtítulos.





Xunto a isto, celebrou a "histórica sentenza xudicial que garante o dereito do uso do galego" en todas as administracións, incluída a do Estado, e reclamou ao Goberno central que cese na súa "resistencia" para incorporar o impulso ao galego na futura lei do audiovisual.





En definitiva, "non hai ningún futuro do galego escrito", incidiu o presidente de Queremos Galego. "Depende de nós, depende da mobilización social e depende do compromiso dos poderes públicos. Queremos vivir en galego agora e vivir en galego sempre", concluíu.





A ESCOLA, UNHA "MÁQUINA DESGALLEGUIZADORA"

Tamén a líder do Bloque, Ana Pontón, sinalou aos colexios como unha "máquina desgalleguizadora" dos mozos: "Son miles os pais e nais que denuncian que os seus fillos e fillas entran pola porta da escola falando galego e saen falando castelán".





Por iso, nun día como este 17 de maio, no que se reivindica "o orgullo de ter unha lingua propia" con "futuro", miles de cidadáns tomaron as rúas de Santiago "conscientes de que ter un idioma propio é unha riqueza e esa é precisamente a maior fortaleza para avanzar".





Así, Pontón lamentou que o Goberno do PPdeG na Xunta estea "a remar á contra da lingua" e detallou que as propostas do Bloque pasan por "derrogar o decreto da vergoña" que aprobou a Xunta a finais de 2009 para establecer o plurilingüismo no ensino fixando porcentaxes para o galego, o inglés e o castelán nas materias.





Fronte a esta normativa, a portavoz nacional do BNG avoga pola "liberdade" nas escolas para que os nenos poidan falar a lingua propia "se así queren", á vez que reclama un "plan de impulso" para o idioma "en todos os ámbitos".







Pola súa banda, o líder do PSdeG pediu que o galego "teña máis presenza no ámbito educativo, da mocidade e das novas tecnoloxías", precisamente "un gran reto que non foi capaz de abordar" Feijóo nos últimos 13 anos á fronte da Xunta. Así, se o novo presidente ten vontade de facelo, González Formoso garantiu o apoio dos socialistas.





"A lingua é o vehículo do pobo galego para darse a coñecer no mundo, é unha forma de unir a Galicia non só internamente, senón con todos os pobos de fala galega e, por tanto, temos que promocionalo, defendelo e tentar corrixir os erros do pasado por parte da Xunta", explicou o secretario xeral do PSdeG.





FINAL EN QUINTANA

Unha vez en Praza dá Quintana, o presidente de Queremos Galego subiuse a un escenario montado para a ocasión desde o cal reclamou intensamente "un futuro digno" para Galicia, o cal "soamente virá coa normalidade do uso da súa lingua".





O acto, conducido polo escritor e músico Xurxo Souto, finalizou cunha reinterpretación da canción 'Terra', de Tanxugueiras, para dicir que ' Non hai fronteiras' para o galego --como di a súa letra--, e coa habitual entoación do himno de Galicia.