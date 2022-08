Máis de 23.000 persoas inscríbense nas oposicións para 387 prazas de emprego público

Un total de 23.186 persoas inscribíronse nas oposicións para cubrir 387 prazas de emprego público correspondentes aos subgrupos A1, A2, C1 e C2 de Administración Xeral da Xunta de Galicia, informou onte o Goberno galego nun comunicado.



Do total, 1.747 persoas inscribíronse nas oposicións para o acceso a 75 prazas do Corpo Superior (A1); 2.682 persoas para 90 prazas do Corpo de Xestión (A2); 9.473 para 102 prazas do Corpo Administrativo (C1); e finalmente 9.284 persoas para cubrir 120 prazas do Corpo Auxiliar (C2), precisa a nota de prensa.

Sistema de oposición libre

Con estas convocatorias complétanse as 720 prazas de emprego público que se cubrirán polo sistema de oposición libre correspondentes ás Ofertas de Emprego Público (OEP) dos anos 2020 e 2021, subliña o Executivo de Alfonso Rueda.



En concreto, o sistema de acceso ás citadas oposicións será o de oposición libre e non o de concurso-oposición tal e como se viña empregando nos últimos procesos selectivos.



Polo tanto, a estas oposicións pode presentarse calquera persoa que cumpra os requisitos esixidos nas convocatorias, e as súas posibilidades de lograr unha praza dependen exclusivamente da preparación e do esforzo realizado polos aspirantes no proceso selectivo.



A Consellería de Facenda e Administración Pública —recorda no comunicado— propuxo esta medida co obxectivo de rexuvenecer os cadros de persoal da Administración Autonómica.



Na mesma liña, o departamento dirixido por Miguel Corgos tamén busca ofrecer unha oportunidade de emprego estable tanto a aqueles mozos e mozas que remataron os seus estudos recentemente como ás persoas sen experiencia profesional na Administración.