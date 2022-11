Luis Álvarez mantiene la prudencia sobre Martín Seco y remite a dirección de PSdeG

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha optado por mantener una "actuación prudente" al rechazar hacer valoraciones sobre la situación del diputado Martín Seco, sobre el que pesa un expediente disciplinario del partido, y se ha limitado a remitir a lo que diga la dirección del PSOE gallego.

En una rueda de prensa, al ser preguntado sobre este caso, ha argumentado que el grupo parlamentario "no es un organismo autónomo, no es un grupo autónomo" dentro del partido y mantiene su línea de no hacer ninguna declaración respecto a esta "cuestión orgánica" para lo que ha remitido a las valoraciones que pueda hacer "la dirección política del PSdeG".

Por su parte, ha defendido que como portavoz del grupo parlamentario siempre se ha caracterizado por "una actuación prudente en todos los ámbitos" y es lo que piensa hacer también en este.

Así, ha rechazado hacer declaraciones sobre la carta que la mitad del grupo parlamentario del PSOE en la Cámara gallega ha enviado a la cúpula del partido en Ferraz para mostrar su desacuerdo con el expediente que la dirección del partido en Galicia ha abierto contra Martín Seco.

Solo ha constatado que aún no tienen ninguna notificación sobre el expediente abierto que se ha remitido a Ferraz y ha dicho que Martín Seco está "trabajando con toda normalidad" dentro del grupo parlamentario.

"La medida que se adopte, de ser el caso, será una decisión política desde la dirección política del PSdeG, no desde el grupo parlamentario", ha insistido.

Además, ha asegurado que si Martín Seco quiere dirigirse a él "no tiene ningún dificultad, al igual que resto de integrantes del grupo parlamentario" porque sabe donde está para hablar con él si quiere trasladarle alguna cuestión.

La dirección del PSdeG abrió formalmente hace unos días un expediente sancionador contra Martín Seco al entender que su actitud durante el debate un pleno del Parlamento en septiembre incumplió el código de conducta interna de la organización y podría derivar en una suspensión cautelar de militancia o la expulsión del partido, aunque el diputado ya ha asegurado que no entregará su acta.