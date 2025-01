En Galicia faltan 13.850 prazas en residencias para atender a persoas maiores de 65 anos

Galicia ten un déficit de 13.850 prazas residenciais para alcanzar a cociente de cinco por cada 100 persoas maiores de 65 anos, segundo un informe da Asociación de Directoras e Xerentes en Servizos Sociais. O informe divulgado este martes indica que só seis comunidades cumpren o cociente de cinco prazas por cada 100 persoas maiores de 65 anos e só dous acadan esa proporción con prazas de financiamento público.



Segundo o citado documento, en Galicia había a inicios deste ano 22.096 prazas residenciais para persoas maiores, das cales 16.666 (75,4% do total) eran de financiamento público e 5.430 (24,6%) de carácter privado.



No conxunto de España, a finais de 2023 había 395.065 prazas residenciais para maiores (3.510 menos que o ano anterior) das cales, 275.094 eran de financiamento público e 119.971 exclusivamente privadas.

Décit en aumento

O déficit de prazas residenciais para persoas maiores segue aumentando e serían necesarias polo menos 35.000 prazas para atender a demanda actual de persoas en situación de dependencia severa e grandes dependentes, segundo o citado informe.



Nos tres anos posteriores á pandemia de covid (2021, 2022 e 2023) aumentaron en 6.031 as prazas, mentres que a poboación maior de 65 anos incrementouse en máis de 600.000 persoas nese período, explica o informe baseado en datos do Imserso.



A comezos de 2024 había en España 395.065 prazas para maiores, 3.510 menos que o ano anterior. “Os datos recentemente publicados por Imserso indican un retroceso do sector residencial en 2023, tanto no número absoluto de prazas como no índice de cobertura (porcentaxe de prazas sobre maiores de 65 anos), que é o máis baixo desde 2010”, sinalou o coordinador do estudo, Gustavo García. Segundo a análise, serían necesarias 89.324 prazas para acadar as cinco por cada 100 persoas maiores de 65 anos.



As comunidades con maior déficit de son Andalucía e Comunidade Valenciana, con 35.857 e 24.801, respectivamente; entre as dúas suman máis das tres cuartas partes do déficit (67,9%). Mentres en seis comunidades hai un exceso de prazas respecto a o seu cociente: Castela e León 17.764, Castela-A Mancha 7.072, Aragón 4.859, Estremadura 4.096, Asturias 1.237 e A Rioxa 408.

Financiamento público



O 69,6% das prazas para maiores son de financiamento público, un total de 275.094, fronte ás 119.971 exclusivamente privadas.



Inclúense dentro de financiamento público prazas en centros públicos, prazas concertadas en centros privados e prazas que se financian coa prestación vinculada ao servizo. As comunidades con maior cobertura de prazas de financiamento público son Castela e León e Castela-A Mancha, seguidas de Estremadura e Aragón. Da outra banda, as que menos son Canarias, Murcia e Comunidade Valenciana.



A asociación lamentou que non se deron “pasos decididos” na aplicación da estratexia do novo modelo de coidados, reforzando os servizos de atención domiciliaria e explicou que a axuda a domicilio mantense en 2023 case igual que en 2022 nunha cobertura de 5,5%, só seis décimas máis que no ano previo á pandemia.