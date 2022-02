Feijóo rechaza de nuevo investigar "solo" abusos en la Iglesia y alega que sería "una falta de respeto" a otras víctimas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado de nuevo este jueves su rechazo a emprender una investigación que se ciña a los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia o centros vinculados, y ha sugerido que incluso le parecería "una falta de respeto" a víctimas que los hayan sufrido en otras instituciones.







"De mí no va a salir que solo se puede investigar una institución concreta. Me parece que eso es una falta de respeto, se deben investigar los abusos en cualquier tipo de credo, religión e institución pública o privada en la que haya una relación con menores. Ese es el posicionamiento de la Xunta", ha sentenciado, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.





De hecho, ha argumentado que este tipo de actos, que ha calificado de "moralmente despreciables" e "injustos", se producen en diversos tipos de instituciones, antes de insistir en que "todos" deben ser investigados. "¿O si se produce un caso en un centro de menores o en un colegio se queda fuera?", se ha preguntado.





En su intervención, ha defendido que su planteamiento "es a más". "Si alguien piensa que vamos a mirar hacia otro lado con los abusos a menores, se equivocan. Hay que investigar todos los casos, hacer justicia y reparar los daños en todos ellos", ha recalcado.





Y a renglón seguido, ha agregado que en "la sociedad y el país" que él defiende "siempre se necesita una causa general" contra los abusos sexuales a menores. "Da igual quién los ejecute o lleve a la práctica", ha dicho, convencido de que "si se quiere investigar, hay que hacer una causa general" y no "particular".





"Si tenemos que hacer una investigación, investíguese todo y a todos", ha esgrimido, antes de volver a insistir en que hay denuncias que afectan "a todas las instituciones", y a que se deberían investigar también los abusos "en todas las religiones". "¿O los casos de víctimas de instituciones que no sean eclesiásticas no los vamos a investigar?", se ha preguntado.





¿INVESTIGACIÓN DE LA VALEDORA?

Preguntado acerca de qué le parecería que la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, impulsase una investigación en el ámbito autonómico, el presidente ha incidido en que habría que "ponerse de acuerdo" acerca de si lo hacen los valedores autonómicos o el Defensor del Pueblo.





Bajo su punto de vista, "no tiene sentido" una actuación "a la vez" de las dos instituciones. Eso sí, ha asegurado que si el Defensor quiere "delegar" en la valedora do Pobo, en el caso gallego, su Ejecutivo no tiene "nada que decir más que ayudar y motivar".