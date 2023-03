El equipo de Von der Leyen difiere con el de Rueda sobre cuándo se canceló la reunión entre ambos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decidió el pasado viernes anular por “motivos de agenda” la reunión prevista ayer en su despacho en Bruselas con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; una decisión que el equipo del Ejecutivo comunitario desvincula del encuentro que el miércoles mantuvo la política alemana también en la capital europea con el presidente del Partido Popular a nivel nacional, el también gallego Alberto Núñez Feijóo.



La cancelación del encuentro se decidió el viernes y se comunicó al equipo de Rueda “el mismo viernes o a primera hora del sábado”, según defendieron ayer al respecto fuentes comunitarias, que precisan que el encuentro fue aplazado sin fijarse una nueva fecha prevista.



Desde la Xunta, no obstante, defienden que el aviso de la cancelación del encuentro no les fue transmitido hasta el domingo por la mañana mediante un correo electrónico en el que un miembro del gabinete de la presidenta de la CE trasladaba que finalmente el encuentro entre ambos mandatarios no sería posible.



En todo caso, desde el Ejecutivo comunitario insisten en desvincular la cancelación del hecho de que Feijóo se reuniera el pasado miércoles con Von der Leyen también en la ciudad de Bruselas, a donde el líder de la oposición viajó para participar un día después en una cumbre de líderes del Partido Popular Europeo previa al Consejo europeo.

Reunión de Feijóo



En el caso de Feijóo, Von der Leyen atendió la petición de un compañero de la misma familia política, apuntan desde Bruselas, por lo que se trató de un encuentro entre “compañeros políticos” que “nada tenía que ver con las discusiones de política interna en España”. El Gobierno ha censurado con dureza que Feijóo aprovechase esa visita para “criticar” la reforma de las pensiones.



En cuanto a la cita de Von der Leyen con Rueda, en la que el presidente gallego preveía abordar cuestiones relevantes para Galicia como la política pesquera o la gestión de fondos europeos, las fuentes del gabinete de Von der Leyen consultadas han aludido a problemas de agenda, en la línea de lo transmitido por la Xunta de Galicia sobre este asunto.



“Había una importante reunión interna, nada más”, insistieron. Las mismas fuentes recalcan que “reajustar” la agenda de la presidenta comunitaria es algo que ocurre “a diario”, por lo que restaron importancia a la cancelación de la reunión de Rueda con Von der Leyen.

Reacción socialista



Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, cuestionó ayer los objetivos con los que iba el mandatario autonómico a la reunión (en referencia velada a las críticas de otros dirigentes populares, como Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno de España tras el encuentro con ella) y, en este sentido, la diputada socialista concluyó que la dirigente comunitaria aplazó la reunión porque “decidió que tenía cosas más importantes”, por lo que, según Rodríguez Rumbo, decidió cancelar la reunión que estaba fijada con el dirigente gallego.



Así las cosas, en rueda de prensa, la diputada socialista se mostró muy crítica y cuestionó si la intención del presidente de la Xunta era defender la pesca gallega y flexibilizar el Perte del automóvil “o iba a criticar los fondos Next Generation como hicieron Casado y Núñez Feijóo”. l