Enfermos con medicación no demorable podrán renovarla de forma excepcional en la farmacia a partir de este lunes

Los pacientes que tengan prescrita medicación no demorable podrán renovarla directamente en las farmacias de forma excepcional, según un acuerdo firmado este martes entre la Consellería de Sanidad y los colegios oficiales de farmacéuticos.



"Hemos firmado un convenio que incluye seis grupos terapéuticos de medicamentos que consideramos indispensables que la población siga tomando para que puedan por un sistema especial no tradicional, como es ir al médico cabecera, renovar la prescripción por una sola vez para que no queden sin tratamiento", ha señalado la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Sara Catrain, tras la firma del convenio.



Mediante este sistema, el paciente podrá acudir a su farmacia de forma excepcional -una única vez- y solicitar la renovación de la prescripción de su medicación considerada no demorable, esto es, cuando no disponga de la medicación para las 72 horas siguientes y eso pueda provocar efectos no deseados para su salud, han explicado.



Una vez allí, el personal de la farmacia comprobará que efectivamente esa persona tiene que recibir esa medicación, tras lo que contactará con un técnico de salud, que será el que apruebe la prescripción.



Estos técnicos, que pone la Consellería, estarán disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 21 horas.

El objetivo de este programa es atender los casos excepcionales; es decir, aquellos en los que por alguna circunstancia el paciente se vaya a quedar sin su medicación no demorable.



Según ha explicado el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, entre estos medicamentos figuran la insulina; fármacos antiepilépticos; psicotrópicos para tratar la demencia; inmunosupresores en pacientes trasplantado; anticoagulantes y metabloqueantes en pacientes con enfermedades cardiovasculares y circulatorias, entre otras.



El sistema comenzará a aplicarse el próximo lunes, ha indicado el conselleiro, que ha destacado, además, que este método puede tener "repercusiones indirectas" y "disminuir la tensión sobre las consultas de atención primaria".



El año pasado se realizaron en Galicia unos tres millones de consultas en atención primaria para la renovación de medicamentos. "Y de ellas, más de 300.000 fueron para renovar para medicamentos no demorables", ha apuntado Gómez Caamaño.