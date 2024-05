El director de la Crtvg niega las represalias: "En 15 años solo ha habido dos despidos"

El director general de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo ha negado con rotundidad que haya "represalias" en la corporación y que se produzcan despidos "con frecuencia". "En los 15 años que llevo aquí, hubo dos despidos", ha apuntado.



Izquierdo ha comparecido ante la Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia, donde ha contestado diversas preguntas parlamentarias sobre la situación laboral de la CRTVG. En esta comisión también se ha elegido como nueva vicepresidenta a la popular María Felisa Rodríguez Carrera.



Así, y respecto a la situación de un trabajador concreto que han expuesto los socialistas, Izquierdo ha matizado que a su favor han fallado 14 sentencias, "no 17" y que su alto número "obedece a una estrategia procesal basada en una reclamación sistemática de cantidades menores a 3.000 euros, de forma que impide la posibilidad de recurrir por parte de la empresa de la CRTVG".



"Por tanto, seguir argumentando que en la CRTVG existe una continua praxis de vulneración de derechos fundamentales, sería lo mismo que asegurar que, por el caso de corrupción dentro de alguna formación política, el partido responsable presenta una continua vulneración de la legalidad por corrupción. Son extrapolaciones engañosas tanto en un caso como en otro", ha apuntado.



"Escuchamos una vez más un relato de una pretendida conflictividad laboral en la CRTVG que, como expondré en datos, no tiene ninguna dimensión, ninguna significación, que se le pretende atribuir", ha continuado.



En esta línea, ha recordado la situación laboral "heredada" que tuvo que afrontar la dirección general, "con centenares de demandas por cesión ilegal de trabajadores con un coste sobrevenido que llegó a los 36 millones de euros".



Respecto a la afección a derechos fundamentales, ha señalado que desde 2020 hasta la actualidad, se han celebrado siete juicios derivados de este tipo de demandas; seis de ellos con sentencia favorable a la empresa y con una pendiente de resolución.



"Colegir, por tanto, que la CRTVG es una entidad en la que se produce una continua vulneración de derechos fundamentales, es tan falso que la última publicación que reflejó una información semejante tuvo que retirarla", ha afirmado.



Además, ha hecho un recuento de sentencias, tal y como solicitaban los socialistas en su pregunta, señalando que desde mayo de 2021 a diciembre de 2023, ha habido 39 favorables a la empresa y 22 desfavorables, "es decir, casi el doble de favorables".



En materia de conflictos colectivos, de los seis casos, cuatro fueron favorables a la CRTVG, uno obtuvo una sentencia parcial con estimación de una de las pretensiones y desestimación de la otra, y una sola setencia fue desfavorable.



Izquierdo ha insistido en la "herencia" recibida y ha subrayado cómo la corporación fue capaz en este periodo -- desde 2012 -- de "cambiar el rumbo", pasando de 24 sentencias favorables en 2012 a 89 en 2022.



En cuanto a la cantidad de dinero invertida en costas procesales y honorarios de abogados durante todos los procesos judiciales abiertos en los últimos cuatro años, fueron 27.843 euros, una media de 6.960 por años.



Además, ha rechazado de pleno que haya "represalias" en la corporación. "Pienso que la situación laboral es francamente buena (...). En un colectivo de 1.000 trabajadores, con una sensibilidad social muy acentuada por el tipo de trabajo que se hace, es inevitable que haya una minoría que pueda tener otra visión. No llegan a 40 personas en un colectivo de 1.000 (...). Me parece una cifra razonablemente prudente", ha argumentado.



Por otra parte, la diputada nacionalista Olalla Rodil ha inquerido a Izquierdo sobre lo que los nacionalistas consideran "falta de diversidad y pluralidad" en la Corporación, que han ejemplificado con la cobertura de la manifestación del pasado domingo contra el proyecto de Altri de Palas de Rei.



Rodil ha criticado que la concentración no se recogiese en el boletín informativo de la Radio Galega y que en el telediario de la TVG solo se le dedicasen alrededor de 40 segundos. "Ninguna opinión, ninguna valoración, ningún testimonio ni de convocantes ni de manifestantes. Excepto, eso sí, las declaraciones del bloque electoral -- por las elecciones europeas del próximo 9 de junio --", ha apuntado.



Para Izquierdo, estas afirmaciones son "absolutamente falsas" y ha afirmado que la información sobre la manifestación contra Altri "fue la que ocupó más espacio en el tradicional mediodía" del propio día, con más de tres minutos y medio "con planos de todo el mundo" y "todo tipo de declaraciones de todos los protagonistas".



"Y le hago una invitación a que abandone la actual confrontación política contra la CRTVG que deriva en la presión sobre los trabajadores, especialmente los que tienen responsabilidades en pantalla o los que actúan sobre el terreno, en la calle o en entornos de seguridad no controlados como puede ser una manifestación", ha señalado respecto a los 'insultos' dirigidos en la manifestación a los trabajadores.



Los nacionalistas también han preguntado sobre el cumplimiento de la Lei de medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia y sobre la nueva norma que prepara el Gobierno de la Xunta. A este respecto, ha deslizado si el presidente de la CRTVG se ha "planteado alguna vez dimitir".



Y es que ha recordado que, desde 2011, la dirección general debe ser elegida en el Parlamento por una mayoría cualificada, y que Izquierdo fue nombrado, "con arreglo a lo que se establecía en la legislación en aquel momento, a dedo, por parte del Partido Popular y de Núñez Feijóo". "Y se mantiene en contra de lo que dice la ley desde hace 13 años", ha apuntado.



Izquierdo ha afeado sus palabras y ha reivindicado que posee "toda la legitimidad parlamentaria para ejercer sus funciones". "Ninguna duda debe albergarse alrededor de la adecuación a la normativa vigente", ha insistido.



Asimismo, ha reiterado que el nivel de cumplimiento de las normativas legales y de la ley de la CRTVG es "extraordinariamente alto".



Espera que la nueva ley "esté a la altura de los tiempos". "Cuando la ley de 2011 fue promulgada, ni existían plataformas, ni cables ni prácticamente redes sociales, ni había legislación comunitaria que ahora hay, que habrá que transponer. Espero que todo esto sea un avance muy significativo", ha señalado.



Por último, la socialista Paloma Castro ha traído a la Comisión lo que consideran una "posible vulneración de la intimidad" de una mujer que formaba parte del público del programa 'Land Rober Tunai Show' emitido por la TVG.



Según ha relatado, partes íntimas de una mujer quedaron expuestas en directo cuando esta fue invitada a bailar por uno de los invitados, algo que no estaba planeado por el programa. Explica que "se ve claramente" que la mujer no quería participar y se pregunta cómo se pudo emitir si se sabe que el programa no es en directo.



Izquierdo ha justificado la emisión por el directo, ya que esa parte, ha apuntado, sí estaba siendo grabada en ese momento, no como otros sketchs que son en 'falso directo'. Además, ha indicado que al público se le dan a firmar dos autorizaciones, una de ellas posterior a la grabación del programa.



"El hecho en sí es un segundo de un baile en directo que no estaba en la escaleta", ha insistido.



Ha relatado que la mujer llamó "preocupada por si se viralizaba" el corte, por lo que se editó y se eliminó de la versión disponible en plataformas y "se comprometió a no usarse en resúmenes" y similares.