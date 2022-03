Chemical Brothers, Liam Gallagher, C Tangana, Jason Derulo y Tiësto, estrellas del Son do Camiño

The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Tiësto, C Tangana y Jason Derulo encabezan el cartel del festival O Son Do Camiño, que regresa este mes de junio al Monte do Gozo de Santiago de Compostela después de dos ediciones suspendidas por la pandemia.





Este jueves ha sido revelado el cartel de la tercera edición del festival, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de junio en el renovado recinto de la capital gallega.





Serán tres jornadas en las que pasarán por los escenarios del Monte do Gozo unos 40 artistas de géneros que van del rock y el indie --Liam Gallager, Foals o Editors--, a la electrónica --The Chemical Brothers, Justices, Tiësto--, el pop --Jason Derulo, Rigoberta Bandini o Dani Martín-- y los sonidos latinos --C Tangana, Anual AA o Jhay Cortez--.





La organización destaca la participación de propuestas gallegas, como Sen Senra, Triángulo de Amor Bizarro, Boyanka Kostova o Guadi Galego; así como otros referentes estatales como Lola Índigo, La MODA, Carolina Durante o Carlos Sadness.





Todo ello en la reivindicada como la "edición más variada" de la historia del festival, para el que son válidas las entradas adquiridas para 2020 y 2021, ambas canceladas por el covid. Las abonos saldrán a la venta el próximo 9 de marzo.





Entre las novedades de O Son do Camiño 2022 está la ampliación de un 20% del aforo en el Monte do Gozo, que contará con un nuevo escenario, el tercero. La zona de descanso tendrá 4.000 plazas y el recinto dispondrá de un plan de transporte y otro de restauración.





El plato fuerte, el jueves

Así las cosas, O Son do Camiño ya tiene configurado su cartel para los tres días que volverán a llenar de música el Monte do Gozo, si bien todavía serán anunciadas nuevas incorporaciones a la nómina de artistas que visitarán Santiago a mediados del mes de junio.







El festival arrancará el jueves 16 de junio, jornada para la que se reservan dos de los platos fuertes del cartel: las actuaciones de C Tangana y The Chemical Brothers.





Ese día también estarán en el Monte do Gozo Jhay Cortez, Foals, Kase.O Jazz Magnetism, Sebastián Yatra, Lola Índigo, Carlos Sadness, Les Castizos y Gazzi. El acento gallego correrá a cargo de Sen Senra, Guadi Galego, The Killer Barbies, Furious Monkey House y Boyanka Kostova.





Liam Gallagher, el viernes

Liam Gallagher, colíder junto a su hermano de la legendaria banda de britpop Oasis, es el gran nombre del segundo día del festival. Anuel AA, Justice, Anne-Marie, Editors, Duki, Justin Quiles y Timmy Trumpet; conforman la variada oferta en lo estilístico de un viernes 17 plagado de nombres internacionales.







Budiño, Dani Fernández, Kings Of The Beach, Tigre y Diamante, Innmir y Wöyza & The Galician Messengers completa el cartel de la jornada.





Fin de fiesta

O Son do Camiño reserva para el fin de fiesta las actuaciones de algunos de los grandes nombres del cartel, como el dj y productor de los Países Bajos Tiësto, el estadounidense Jason Derulo o Dani Martín, líder de El Canto del Loco.





Todo ello en una jornada de clausura que tendrá como protagonistas a Nathy Peluso, Nicki Nicole, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., Khea, Carolina Durante, Miss Caffeina, Triángulo de Amor Bizarro, Rayden, Pablo Lesuite, Escuchando Elefantes, Cora Velasco y Natalia Ferviú.