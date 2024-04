Un centenar de colectivos de toda Galicia se manifiestan contra la "depredación energética"

Una pancarta con el lema 'O pobo unido contra a depredación enerxética' ha encabezado en Pontevedra la quinta manifestación que ha recorrido las calles del centro de la ciudad para protestar contra "el desarrollo de proyectos eólicos, mineros y de celulosas" que en la comunidad gallega "son masivos, sobredimensionados, ineficaces y, por encima, sin planificación alguna".



La marcha ha sido convocada por 'Contra vento e maré', que agrupa a un centenar de colectivos de toda Galicia, y ha concluido con la lectura de un manifiesto titulado 'As cidades e o rural xuntas contra o capital', leído al finalizar por las representantes del Centro social A Pedreira, de Pontevedra, Ángeles Ríos, y de Amil sen eólicos, María Rial, que ha exigido la "paralización inmediata de los proyectos en curso, tanto del sector eólico, como del minero y papelero".



Los promotores de esta movilización han denunciado la "campaña de acoso a la independencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por parte de la patronal eólica, la Xunta y determinados medios de comunicación y sindicatos". También han rechazado "el secuestro de las administraciones públicas para legislar la medida de los intereses de estas empresas".



Frente a esta situación, han reclamado "un modelo energético transparente, justo y descentralizado en manos cien por cien públicas que cuente con la participación de la ciudadanía".



Así, han puesto como ejemplo la destrucción "sin ningún tipo de escrúpulo" de "toda la riqueza natural y cultural" que se está produciendo en Amil, en la localidad pontevedresa de Moraña, a consecuencia de la construcción de tres polígonos eólicos y sus líneas de alta tensión. Además, han advertido que la "macrocelulosa" que proyecta Altri en Palas de Rei (Lugo) "acabaría contaminando el río desde el Alto Ulla hasta la ría de Arousa".



Han alertado también sobre los proyectos mineros que afectarían la Serra do Suído y la Serra do Seixo, en las zonas de Avión (Ourense) y Doade (Lugo), "donde nace el río Verdugo que da de beber a Vigo y a otras muchos pueblos y aldeas", y que podría recibir "metales pesados con el arsénico hasta su desembocadura" a causa de los procesos de extracción.



"Coa nosa terra non se xoga" e "Pontevedra, escoita, o monte está en loita" han sido algunos de los lemas coreados durante la manifestación", que partió de la Praza da Peregrina y concluyó en la Praza da Ferraría.

Muchos de los colectivos que han secundado la protesta han portado sus propias pancartas, como Salvemos Val de Barcia e Monte Xalo, con el mensaje "Non seremos terra de sacrificio"; "En Terra de Montes nin parques eólicos nin liñas de alta tensión", "SOS Suído e Seixo: non ás minas, si á vida" o la Plataforma veciñal Caiño-Brancellao de Curtis (A Coruña) "porque defender a terra é salvar a vida".



También han participado organizaciones como Colectivo do vento de Campo Lameiro, Ecoloxistas Galicia, Ecoloxistas en Acción Rías Baixas, o Encontro Burla Verde. Sobre este último se ha anunciado que su próxima "romería festivo-formativa-reivindicativa" será el 20 de junio en O Courel.



Por otra parte, la localidad de Palas de Rei reunirá el próximo 26 de mayo una protesta contra el proyecto industrial de Altri.



En declaraciones a Europa Press, la portavoz del colectivo Alarma en Terra de Montes, María Campos, ha hecho un balance "positivo" de esta quinta marcha, argumentando que el objetivo es "acercar al resto de ciudades gallegas la problemática de la depredación energética en Galicia".