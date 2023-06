El BNG exige explicaciones a Abel Caballero por el "fiasco" del patrocinio de Guns N' Roses y Marea critica la licitación

El último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Vigo antes de la constitución de la próxima corporación, salida de las urnas el pasado 28 de mayo, ha servido para que BNG y Marea hayan puesto sobre la mesa la licitación, declarada desierta, de un patrocinio municipal por 1,5 millones de euros y hayan pedido explicaciones al alcalde por esta tramitación.



La sesión plenaria fue convocada para dar la aprobación definitiva a una modificación presupuestaria que permitirá destinar 1,8 millones de euros adicionales al festival O Marisquiño y a los conciertos de verano en Castrelos.



En su intervención, el concejal en funciones del BNG, "adscrito por poco tiempo", según ha apuntado, Xabier Pérez Igrexas, ha aprovechado para lanzar varias preguntas al alcalde. "¿Cuándo piensa dar explicaciones sobre el fiasco del patrocinio al concierto de Guns N Roses, cuya licitación quedó desierta pese a que las bases del concurso se hicieron 'ad hoc'?", ha cuestionado el edil nacionalista.



Pérez Igrexas también ha preguntado al regidor "qué grupos van a tocar" en el festival de rock anunciado por el propio Abel Caballero, y que supuestamente se iba a celebrar estos días como 'aperitivo' al concierto de la banda americana, que tendrá lugar el 12 de junio en el estadio Abanca Balaídos.



Finalmente, ha lanzado otras dos preguntas: "¿Cuándo va a dejar de castigar a las bandas locales?¿Cuando va a dejar de tomar el pelo a los ciudadanos con anuncios que acaban siempre en promesas incumplidas?".



En su turno, el portavoz en funciones de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, ha tenido oportunidad de despedirse después de que su candidatura se haya quedado fuera del Ayuntamiento tras los comicios, y ha proclamado que había sido "un honor" hacer política en el consistorio, al tiempo que anunciado que seguirá "haciendo política" desde donde los ha colocado la ciudadanía.



Con respecto a la polémica por la licitación desierta del patrocinio para el concierto, Pérez Correa ha censurado que esa actuación, al igual que las modificaciones presupuestarias para conciertos, tienen como finalidad "regar de dinero a medios", y ha subrayado que el concursdo para ese patrocinio estuvo "teledirigido".



El Pleno ha aprobado, con los votos positivos del PSOE y la abstención de PP, Marea de Vigo y BNG, la modificación de crédito propuesta por el gobierno local, que fue defendida por el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, como una manera de "hacer más economía de ciudad y atraer a más visitantes".



Aneiros ha defendido que se aumenten los fondos públicos para O Marisquiño y para las fiestas del verano, algo que el Ayuntamiento se puede permitir por sus "finanzas saneadas", y ha explicado que la potenciación de estos eventos permite consolidar a Vigo como el primer destino turístico de Galicia y dinamizar a sectores como hostelería, hoteles o comercio.



Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, no intervino en el pleno pero, en unas declaraciones remitidas a los medios, ha aseverado que "Marea de Vigo y el no adscrito no quieren que haya Marisquiño, como no lo quiere la Xunta" porque se abstuvieron en la votación. "Queremos seguir haciendo conciertos en Castrelos, gratuitos para la ciudad (...), y O Marisquiño sin esta financiación no podría hacerse, sería el fin, porque la Xunta le retiró la financiación", ha apostillado.