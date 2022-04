Alfonso Rueda: "La quinta mayoría absoluta empieza hoy"

"La quinta mayoría absoluta empieza hoy y aquí". Con este objetivo ha lanzado el vicepresidente primero de la Xunta y líder del PP en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda, su candidatura para suceder a Alberto Núñez Feijóo al frente del PP de Galicia en el 18º Congreso Autonómico que se celebrará los días 21 y 22 de mayo.





La "unidad" como eje "fundamental" ha sido la principal reivindicación y, a la vez, petición de la que Rueda ha empapado su discurso este viernes ante la Junta Directiva provincial para anunciar una decisión que, si bien no se veía inesperada, sí ha sido "emocionante" e "importante" para él. "Es el momento más importante de mi vida política, sin ninguna duda".





La Finca Batacos de Pontevedra ha sido el escenario escogido para reunir al máximo órgano del PP provincial entre congresos. El todavía 'número dos' de Feijóo en la Xunta, al que se le ha quebrado la voz hasta en cinco ocasiones, ha sido recibido a gritos de 'presidente' por los suyos, entre los cuales se encontraban destacados dirigentes populares como la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor; el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, entre otros.





Ante todos ellos, Alfonso Rueda ha anunciado su esperada candidatura a suceder a una persona a la que ve "insustituible". "No vengo aquí a sustituir a nadie, sería imposible; ni vengo aquí a competir con nadie, sería imposible", ha dicho, para seguidamente prometer que se presenta para "continuar" la labor de Núñez Feijóo, investido el pasado 2 de abril como líder del PP a nivel nacional.





"Continuidad"

En este contexto, el dirigente pontevedrés ha prometido "continuidad" en su gestión, a pesar de que el partido entrará en "una nueva etapa": "No hubo un PP de Fraga, ni un PP de Feijóo, ni un PP de Albor. Ni va a haber un PP de Rueda. Aquí hay un PP de Galicia, una historia de éxito".





Con este bagaje, el todavía vicepresidente primero de la Xunta ha insistido en el objetivo de obtener en las próximas elecciones autonómicas --salvo adelanto, tocan para el verano de 2024-- una "quinta mayoría absoluta". Y esta labor, ha añadido, "empieza hoy y aquí".





En este contexto, ha solicitado la ayuda no solo de las bases del PP de Pontevedra, sino del resto de provincias, del mismo modo que ha agradecido a los otros tres 'barones' territoriales gallegos --Manuel Baltar (Ourense), Elena Candia (Lugo) y Diego Calvo (A Coruña)-- que le brindasen su apoyo señalándolo, la semana pasada, como relevo lógico de Feijóo en la Xunta y en el partido. Por eso, ha ensalzado el "ejemplo" que supone abordar la sucesión como un proceso "tranquilo".





Para el objetivo de revalidar esa mayoría ha recetado "unidad", a diferencia de lo que ocurre, tal y como ha criticado Alfonso Rueda, en los partidos de la oposición gallega --BNG y PSdeG--. Del mismo modo, se ha referido a los "extremismos, de un lado y del otro", para decirles que "no tienen cabida" en la Comunidad.

"El orgullo de ser gallego es compatible con ser españoles, igual que hablar gallego con hablar castellano", ha recalcado a continuación.





Un camino diferente

Rueda, como principal responsable de la cartera de Turismo en la Xunta, se ha autodefinido como un "peregrino" que este viernes empieza un "camino diferente". Y ha recordado sus inicios en política para manifestar: "Nunca en mi vida busqué lo que voy a ser ahora y estoy muy orgulloso de llegar a serlo".





Además, ha reservado parte del discurso para agradecer a Feijóo que confiase en él desde que tomó las riendas del PPdeG en 2006 al nombrarlo secretario general -- "Me escogió sin conocerme de nada, no éramos amigos", ha admitido-- durante 10 años, hasta que en 2016 asumió la Presidencia del PP provincial.





Y ahora, según él mismo ha expresado, a Alfonso Rueda le toca "relevar a un líder extraordinario" que "lo fue todo". Por eso, aunque el de Os Peares no estaba presente, le ha garantizado que el PP de Pontevedra "le va a apoyar para ser el próximo presidente de España, sin ninguna duda". "Por nosotros no va a quedar", ha apostillado.





Congreso, en mayo

Los populares gallegos celebrarán su 18º Congreso los días 21 y 22 de mayo --la primera jornada coincide en fecha con el cónclave de la Comunidad de Madrid--. No obstante, el proceso sucesorio en la Xunta se producirá con anterioridad en una sesión de investidura en el Parlamento, toda vez que Feijóo ya avanzó esta semana que dimitirá "en próximos días" para que en mayo la renovación en el partido y en el Gobierno gallego esté completada.





Así, de acuerdo con el calendario fijado el lunes de esta semana por la Junta Directiva autonómica, Rueda tendrá hasta el próximo jueves, día 28, para presentar los 90 avales que lo confirmen como candidato, previsiblemente el único. La campaña interna arrancará dos días después, el sábado 30, y concluirá el 9 de mayo.





"Ninguna batalla por ganada"

A pesar de que, salvo sorpresas, no se esperan más aspirantes a relevar a Feijóo, Rueda ha garantizado que no dará "ninguna batalla por ganada", sino que se tomará este proceso como "un reto" de "todo el mundo". "Os necesito a todos, empezando por mi provincia", ha dicho a su Junta Directiva, al ser consciente de que la confianza es algo que tiene que "ganar".





"Lo que está en juego es que se siga hablando de este partido como un partido de gobierno, como una referencia", ha insistido, para subrayar el "modelo" del PPdeG "tiene que seguir siendo el anticainismo que está instalado en otros partidos".





"Pido que me echéis todos una mano. Cuento con vosotros. ¿Siento vértigo? Sí, por supuesto. ¿Me siento raro? Sí. ¿Me siento asustado? No sabéis hasta qué punto, pero me siento con fuerza", ha expresado, prometiendo también "ir a por todas".





Primer presidente de Pontevedra

Alfonso Rueda ha entrado a la Junta Directiva acompañado únicamente del líder local de los populares, Rafa Domínguez, quien precisamente este viernes era confirmado como único candidato a revalidar el cargo en el próximo congreso municipal.







Domínguez ha sido el encargado de abrir el acto y, aunque ha intervenido antes que el propio Rueda, a quien se ha referido como "el jefe", ha celebrado que vaya a ser "el primer presidente de la Xunta de Galicia nacido no solo en la ciudad de Pontevedra, sino nacido en la provincia de Pontevedra".