Más de 15.000 firmas para apoyar la iniciativa popular de "restaurar" el texto del himno gallego

La comisión promotora de la proposición de ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la "restauración del texto fidedigno del himno gallego y su difusión" ha presentado esta mañana en el registro Parlamento un total de 15.857 firmas para apoyar esta demanda, lo que supone 5.857 de la necesarias para su tramitación.



Así lo ha destacado Anxo Louzao, portavoz de Vía Galega, una de las entidades impulsoras de esta iniciativa, que considera que el número de firmas recogidas es "una evidencia de la necesidad e interés de hacer oficial" el texto oficial del himno gallego.



El pasado 29 de noviembre registraron la iniciativa y dieron inicio a la recogida de firmas que ha culminado este lunes, cuando aún tenían dos meses más para terminar la campaña.



Son 30 personas de diversos colectivos sociales y culturales las que conforman la comisión promotora de esta ILP que incide en la "necesidad de divulgar y de popularizar el himno en el conjunto de la sociedad gallega", y una reclamación de "restaurar el texto original" del mismo que se basa en una investigación realizada por el profesor Manuel Ferreiro.



El propio Ferreiro ha explicado que esta iniciativa se ha presentado por "razones de justicia histórica y de reparación de la verdad", ya que hay "muchas pruebas" que demuestran cuál fue el texto original del himno de Eduardo Pondal, difundido inicialmente en La Habana, que por intervención de factores externos, como los propios linotipistas de la prensa cubana, apareció "con errores que se fueron transmitiendo".



Por eso, cree que ahora, casi 40 años después de la aprobación de la Lei de Símbolos de Galicia es necesario "restaurar el texto verdadero, porque el que en la ley aparece no es el que Pondal escribió y publicó".



En concreto, "si Pondal puso 'férridos' no podemos decir 'féridos', que es un palabra que no existe", ha explicado, aparte de cuestionar que si el autor puso "ignorantes" no hay por que "establecer en el texto un hiperenxebrismo, una forma ajena al gallego como 'iñorantes'", entre otras correcciones.



Louzao, por su parte, valoró que diputaciones y ayuntamientos, mediante declaraciones institucionales o aprobación de mociones mostraran su apoyo a la ILP, junto con numerosas entidades y asociaciones de diferentes ámbitos.



Y ahora tiene la palabra el Parlamento, al que corresponde la potestad de trasladar a la Lei de Símbolos de Galicia la letra "fidedigna" del himno para que no siga con una "deturpada", ha advertido.



Sobre esta iniciativa se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, en la rueda de prensa tras la reunión del grupo parlamentario, donde ha dicho que su partido la estudiará "con la importancia que merece", pero ha recordado que en ocasiones anteriores ya quedó "aparcada" por informes que desaconsejaban este cambio, como el de la propia Real Academia Galega (RAG).



Además, ha indicado la importancia de que haya "consenso" al respecto, no solo político sino también social, y ha asegurado que la postura del PPdeG la fijará el grupo parlamentario, más allá de que a nivel municipal se haya podido votar "una cosa u otra", con diferencias entre la postura en la Diputación de Ourense y la de Pontevedra, por ejemplo.